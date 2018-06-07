«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июня
+27...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.83 KZT
  • €1 = 390.63 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев предупредили о вербовке школьников в систему распространения наркотиков

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 09:29
Казахстанцев предупредили о вербовке школьников в систему распространения наркотиков
.
Новая схема подразумевает продажу наркотиков с помощью школьников, которым предлагают "высокооплачиваемую работу" на время летних каникул.

В Алматы правозащитники на пресс-конференции "Наркодельцы охватывают подростков" в Казахстанском международном бюро по правам человека сообщили, что драгдилеры активно привлекают школьников и студентов к распространению наркотиков.

Школьников и студентов находят через социальные сети и мессенджеры, предлагая работу на лето. На первый взгляд это выглядит как безобидное рисование граффити, однако на самом деле это реклама канала в Telegram, где можно приобрести наркотики. Зарплату алматинцам предлагают от 25 тысяч тенге до 40 тысяч в рублях в день.

"Многие сидят без работы, молодёжь и дети вышли на каникулы, ищут способ заработать. Им предлагают распространять наркотики путём закладок и рисовать граффити с рекламой наркотиков. Так называемые курьеры сначала проходят проверку: можно ли им доверять. Во время проверки курьеры используют (вместо наркотиков. – Авт.) соль, соду. В общем, всё, что похоже на наркотик. Если подросток проходит проверку, то его берут на работу и обещают платить от 25 тысяч тенге в день при условии не менее 40 заказов. Они также разбивают своих курьеров по категориям. Несовершеннолетние доставляют более лёгкие наркотики, старшие ребята, совершеннолетние распространяют наркотики потяжелее", – рассказал на пресс-конференции в Алматы правозащитник Константин Гудаускас.

По его словам, более 130 молодых людей, в том числе студентов и школьников, рассказали ему о таких предложениях. Всем им пишут в основном с одного и того же аккаунта. Некоторым предлагали заработать в неделю более 100 тысяч тенге. Текст сообщений у многих одинаковый.

"В полиции говорят, что уже ведётся расследование, и у них много подобных обращений. Я хотел бы обратиться к родителям, чтобы они чаще заглядывали в телефоны детей. Большинство обращений под копирку", – сказал правозащитник.

На пресс-конференции выступил 16-летний подросток, который рассказал, как ему предлагали работу граффитиста. Его родители попросили журналистов не публиковать имя и изображение школьника.

"Я сидел в "ВКонтакте". Мне написали: "Выпрями спину". Я как понял, это делается, чтобы не игнорили. Я посмотрел, мне прислали прайс-лист: "Зайди в Telegram, напиши такому-то продавцу, будешь зарабатывать от 10 до 50 тысяч тенге в день". Я перешёл по этой ссылке. У меня спросили город и возраст. Потом сказали, что на мой возраст могут предложить только одну работу: рисовать граффити. Я спросил, что ещё есть, мне сказали, что есть работа "мукомола".

Граффити надо рисовать с текстом: "Всегда есть что" и дальше какое-то слово, но оно замазано. А "мукомол" должен фасовать в маленькие пакетики сахар, соду или соль. В одно место надо класть по 10 пакетиков и выслать описание с картой, то есть делать ложные закладки. Нужно ещё проверять, вскрыли ли пакеты, сообщил мальчик.

"Как мне объяснили, это нужно, чтобы проверять новых курьеров. За это ставка 27 тысяч тенге в неделю. А за граффити платят 400 тенге за рисунок. Мне сказали, что товар нелегальный", – рассказал школьник.

Одним из условий при приёме на работу курьера оказалось отсутствие вредных привычек, в том числе пристрастий к наркотикам.

История с этим мальчиком закончилась хорошо, так как он понял, что ему предлагают незаконную работу, за которую его могут посадить в тюрьму, и сообщил об инциденте своим родителям.

Казахстанцев предупредили о вербовке школьников в систему распространения наркотиков


В ДВД Алматы рассказали, что в период с 2015 года управлением по борьбе с наркобизнесом разоблачены три устойчивые преступные группировки, занимавшиеся сбытом наркотиков посредством интернет-пространства и популярных мессенджеров. Члены ОПГ уже осуждены.

"В настоящее время сотрудники оперативных подразделений полиции проводят комплекс оперативных и специальных мероприятий в отношении ещё двух преступных формирований, промышляющих данными преступлениями, в том числе с применением возможности новых технологий, при активном содействии спецподразделений органов внутренних дел. Разоблачение такого рода сообществ – дело не двух-трёх дней. Как правило, на разработку и изобличение фигурантов уходят месяцы, затрачиваются максимальные ресурсы полиции. В этой связи следует напомнить о принципе неотвратимости наказания, согласно которому виновные в совершении преступлений, в том числе и такого рода, будут задержаны и преданы суду", – сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:53
Qazaq yeliniń zańdary jumys jasasa, azamattar qylmys jasar yedi me? Qylmys jasada, aıyppuldy tólede, bostandyqqa shyģa ber.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика