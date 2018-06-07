Сейф с деньгами украли из мечети в Алматинской области

Неизвестные украли сейф с деньгами из мечети в Алматинской области. Об этом рассказал официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга, передает Tengrinews.kz.



"Минувшей ночью в РОВД Кербулакского района Алматинской области с заявлением обратился имам мечети с тем, что неизвестные с центральной мечети совершили кражу сейфа с денежными средствами в сумме 400 тысяч тенге и документами", - приводит слова Садубаева пресс-служба МВД.



Также в Алматинской области задержан подозреваемый, находившийся в межгосударственном розыске по статье 194 ч.4 УК РК ("Вымогательство"). У него изъят пистолет Макарова с 8 патронами.