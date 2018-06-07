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Сейф с деньгами украли из мечети в Алматинской области

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Сейф с деньгами украли из мечети в Алматинской области
Иллюстративное фото: seyminfo.ru
Неизвестные украли сейф с деньгами из мечети в Алматинской области. Об этом рассказал официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга, передает Tengrinews.kz.

"Минувшей ночью в РОВД Кербулакского района Алматинской области с заявлением обратился имам мечети с тем, что неизвестные с центральной мечети совершили кражу сейфа с денежными средствами в сумме 400 тысяч тенге и документами", - приводит слова Садубаева пресс-служба МВД.

Также в Алматинской области задержан подозреваемый, находившийся в межгосударственном розыске по статье 194 ч.4 УК РК ("Вымогательство"). У него изъят пистолет Макарова с 8 патронами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:30
Ash qaryn, urlyqqa alyp keledi. Qaıdan bilemiz, múmkin ury urlaģan aqshasyn bireýdiń muqtajy úshin urlaģan bolar!
 
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  • botden
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:12
Общаг свиснули .ппц.воровать из мечети гнило
 
 

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