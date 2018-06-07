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Казахстанцы за год вывели из страны 159 миллиардов тенге

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Казахстанцы за год вывели из страны 159 миллиардов тенге
Фото: ©Алмаз Толеке
Казахстанцы стали отправлять в Китай, Кыргызстан и Турцию вдвое больше денег, чем годом ранее. Но лидером по денежным переводам из Казахстана является Россия, передает Today.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Объем денежных переводов из РК за рубеж в апреле 2018 года составил 45,6 миллиарда тенге, что на 9,5 процента больше, чем в марте, и на 36,6 процента больше чем годом ранее.

"В целом за текущий год было переведено за рубеж 159 миллиардов тенге, на 36,5 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольший объем переводов за январь-апрель 2018 года был отправлен в Россию – 69,6 миллиарда, рост за год – на 31,2 процента, доля страны в общем объеме переводов снизилась с 45,5 до 43,8 процента", – говорится в сообщении аналитиков Ranking.kz.

Второе место по объемам переводов занял Узбекистан. Общая сумма составила 19,5 миллиарда тенге, рост за год – на 39,9 процента, доля страны выросла с 11,9 до 12,3 процента.

Замыкает тройку лидеров Турция с объемом переводов в эту страну в 18,3 миллиарда тенге, что в два раза больше, чем в прошлом году. Доля выросла с 7,8 до 11,5 процента.
Среди систем денежных переводов по объему отправлений за рубеж лидирует "Золотая корона" – 92,9 миллиарда тенге, рост за год – на 85,4 процента.

Следом идет Western Union – 25,2 миллиарда, годовое увеличение – на 33,1 процента.

Замыкает тройку лидеров "Юнистрим" – 14,5 миллиарда тенге, за год объем вырос на 2,4 процента.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Disco
 Морской (Посетители) Сегодня, 16:07
"Наибольший объем переводов за январь-апрель 2018 года был отправлен в Россию – 69,6 миллиарда, рост за год – на 31,2 процента" российские гастарбайтеры увеличили переводы денех домой... dada
 
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babnik (Посетители) Сегодня, 15:35
Все знают кто больше всех это делает
 
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 полина1952 (Посетители) Сегодня, 14:31
нашли чем удивить
 
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  • babnik
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 13:16
Думаю это копейки по сравнению с тем сколько вывозят коррупционеры и олигархи! Народ отдыхать ездит, а они вывозят!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:13
Qanshama qarajat ketip jatyr. Jaqsy yemes
 
 

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