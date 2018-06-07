«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июня
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.83 KZT
  • €1 = 390.63 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как получить бесплатное жилье от государства в Казахстане

Просмотров:402 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Как получить бесплатное жилье от государства в Казахстане
Фото: gefestholding.ru
В конце 2017 года своей очереди на получение бесплатного жилья по всему Казахстану ожидали было 450 тысяч человек. И если с бесплатными участками все понятно (на них имеет право каждый гражданин республики), то информации о том, кто может получить квартиру бесплатно, довольно мало. Редакция Today.kz решила выяснить, какие критерии есть у государства к будущим обладателям бесплатного жилья и какие справки для этого нужны.

Кто может претендовать на бесплатное жилье от государства:

– инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
– социально уязвимые слои населения;
– госслужащие, бюджетники, полицейские, военнослужащие, кандидаты в космонавты;;
– граждане, единственное жилье которых признано аварийным.

Кто относится к социально уязвимым слоям населения:

– люди с инвалидностью первой либо второй групп;
– семьи, в которых есть дети-инвалиды;
– люди с неизлечимыми болезнями, перечень которых утвержден правительством;
– пенсионеры;
– дети, которые остались сиротами или не получают опеку родителей;
– оралманы;
– люди, пострадавшие от экологических катастроф (Семипалатинский полигон, участники ликвидации Чернобыльской АЭС, Приаралье);
– многодетные семьи;
– семьи, члены которых погибли на воинской службе;
– неполные семьи.

Человек является нуждающимся в жилье, если:

– не владеет собственным жильем;
– квартира, в которой он проживает, не отвечает санитарным и техническим требованиям;
– в смежных, неизолированных помещениях живут две и более семей;
– в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;
– если в семье есть человек с психическим заболеванием, при котором совместное проживание со страдающим невозможно для окружающих.

Каким должно быть жилье от государства:

– не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии;
– если в семье есть страдающие хроническими заболеваниями, то ему предоставляется отдельная комната;
– площадь получаемой квартиры может быть больше, если в семье есть беременная женщина со сроком беременности более 22 недель;
– если жилье выдается инвалиду, оно должно быть благоустроенным, находиться в черте города и с учетом необходимых удобств.

Куда надо обращаться и какие документы нужны, чтобы встать в очередь на жилье:

– заявление по форме;
– копии удостоверения личности заявители и всей семьи;
– копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;
– копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой, или выписка из послужного списка;
– справка от департамента юстиции;
– копия книги регистрации граждан и оригинал либо справка адресного бюро или акима сельского округа, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;
– справка органа социальной защиты, подтверждающая принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения;
– гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, предоставляется соответствующая справка с акимата;
– граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (кроме семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов), дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев.

Документы можно подать:

– в акимат;
– через портал электронного правительства Egov.

Когда мне предоставят жилье и могут ли мне отказать?

Точно на этот вопрос вам никто не ответит. В течение 30 календарных дней вы получите уведомление о постановке в очередь на получение жилья либо мотивированный отказ.

Очередь можно отслеживать онлайн на сайте акимата вашего региона.

Каждая группа граждан имеет свою очередь: инвалиды – отдельно, многодетные матери – отдельно и так далее.
Первоочередное право на получение жилища имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Лайфхаки, или что нужно делать, чтобы вас не сняли с очереди и не отказали в получении жилья:

1. Обновлять все документы каждый год (кроме заявления);

2. Не обманывать и добывать все справки законным методом;

3. Не увольняться с государственной службы или из правоохранительных органов, если вы проработали меньше 10 лет;

4. Постараться, чтобы вас не уволили с госслужбы по отрицательным мотивам.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика