Как получить бесплатное жилье от государства в Казахстане

В конце 2017 года своей очереди на получение бесплатного жилья по всему Казахстану ожидали было 450 тысяч человек. И если с бесплатными участками все понятно (на них имеет право каждый гражданин республики), то информации о том, кто может получить квартиру бесплатно, довольно мало. Редакция Today.kz решила выяснить, какие критерии есть у государства к будущим обладателям бесплатного жилья и какие справки для этого нужны.



Кто может претендовать на бесплатное жилье от государства:



– инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

– социально уязвимые слои населения;

– госслужащие, бюджетники, полицейские, военнослужащие, кандидаты в космонавты;;

– граждане, единственное жилье которых признано аварийным.



Кто относится к социально уязвимым слоям населения:



– люди с инвалидностью первой либо второй групп;

– семьи, в которых есть дети-инвалиды;

– люди с неизлечимыми болезнями, перечень которых утвержден правительством;

– пенсионеры;

– дети, которые остались сиротами или не получают опеку родителей;

– оралманы;

– люди, пострадавшие от экологических катастроф (Семипалатинский полигон, участники ликвидации Чернобыльской АЭС, Приаралье);

– многодетные семьи;

– семьи, члены которых погибли на воинской службе;

– неполные семьи.



Человек является нуждающимся в жилье, если:



– не владеет собственным жильем;

– квартира, в которой он проживает, не отвечает санитарным и техническим требованиям;

– в смежных, неизолированных помещениях живут две и более семей;

– в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

– если в семье есть человек с психическим заболеванием, при котором совместное проживание со страдающим невозможно для окружающих.



Каким должно быть жилье от государства:



– не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии;

– если в семье есть страдающие хроническими заболеваниями, то ему предоставляется отдельная комната;

– площадь получаемой квартиры может быть больше, если в семье есть беременная женщина со сроком беременности более 22 недель;

– если жилье выдается инвалиду, оно должно быть благоустроенным, находиться в черте города и с учетом необходимых удобств.



Куда надо обращаться и какие документы нужны, чтобы встать в очередь на жилье:



– заявление по форме;

– копии удостоверения личности заявители и всей семьи;

– копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей;

– копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой, или выписка из послужного списка;

– справка от департамента юстиции;

– копия книги регистрации граждан и оригинал либо справка адресного бюро или акима сельского округа, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;

– справка органа социальной защиты, подтверждающая принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения;

– гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, предоставляется соответствующая справка с акимата;

– граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (кроме семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов), дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев.



Документы можно подать:



– в акимат;

– через портал электронного правительства Egov.



Когда мне предоставят жилье и могут ли мне отказать?



Точно на этот вопрос вам никто не ответит. В течение 30 календарных дней вы получите уведомление о постановке в очередь на получение жилья либо мотивированный отказ.



Очередь можно отслеживать онлайн на сайте акимата вашего региона.



Каждая группа граждан имеет свою очередь: инвалиды – отдельно, многодетные матери – отдельно и так далее.

Первоочередное право на получение жилища имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны.



Лайфхаки, или что нужно делать, чтобы вас не сняли с очереди и не отказали в получении жилья:



1. Обновлять все документы каждый год (кроме заявления);



2. Не обманывать и добывать все справки законным методом;



3. Не увольняться с государственной службы или из правоохранительных органов, если вы проработали меньше 10 лет;



4. Постараться, чтобы вас не уволили с госслужбы по отрицательным мотивам.