Как получить бесплатное жилье от государства в Казахстане

В конце 2017 года своей очереди на получение бесплатного жилья по всему Казахстану ожидали было 450 тысяч человек. И если с бесплатными участками все понятно (на них имеет право каждый гражданин республики), то информации о том, кто может получить квартиру бесплатно, довольно мало. Редакция Today.kz решила выяснить, какие критерии есть у государства к будущим обладателям бесплатного жилья и какие справки для этого нужны.
Кто может претендовать на бесплатное жилье от государства:
– инвалиды и участники Великой Отечественной войны; – социально уязвимые слои населения; – госслужащие, бюджетники, полицейские, военнослужащие, кандидаты в космонавты;; – граждане, единственное жилье которых признано аварийным.
Кто относится к социально уязвимым слоям населения:
– люди с инвалидностью первой либо второй групп; – семьи, в которых есть дети-инвалиды; – люди с неизлечимыми болезнями, перечень которых утвержден правительством; – пенсионеры; – дети, которые остались сиротами или не получают опеку родителей; – оралманы; – люди, пострадавшие от экологических катастроф (Семипалатинский полигон, участники ликвидации Чернобыльской АЭС, Приаралье); – многодетные семьи; – семьи, члены которых погибли на воинской службе; – неполные семьи.
Человек является нуждающимся в жилье, если:
– не владеет собственным жильем; – квартира, в которой он проживает, не отвечает санитарным и техническим требованиям; – в смежных, неизолированных помещениях живут две и более семей; – в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; – если в семье есть человек с психическим заболеванием, при котором совместное проживание со страдающим невозможно для окружающих.
Каким должно быть жилье от государства:
– не менее 15 квадратных метров и не более 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии; – если в семье есть страдающие хроническими заболеваниями, то ему предоставляется отдельная комната; – площадь получаемой квартиры может быть больше, если в семье есть беременная женщина со сроком беременности более 22 недель; – если жилье выдается инвалиду, оно должно быть благоустроенным, находиться в черте города и с учетом необходимых удобств.
Куда надо обращаться и какие документы нужны, чтобы встать в очередь на жилье:
– заявление по форме; – копии удостоверения личности заявители и всей семьи; – копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей; – копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой, или выписка из послужного списка; – справка от департамента юстиции; – копия книги регистрации граждан и оригинал либо справка адресного бюро или акима сельского округа, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте; – справка органа социальной защиты, подтверждающая принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения; – гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, предоставляется соответствующая справка с акимата; – граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (кроме семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов), дополнительно предоставляют сведения о доходах за последние 12 месяцев.
Документы можно подать:
– в акимат; – через портал электронного правительства Egov.
Когда мне предоставят жилье и могут ли мне отказать?
Точно на этот вопрос вам никто не ответит. В течение 30 календарных дней вы получите уведомление о постановке в очередь на получение жилья либо мотивированный отказ.
Очередь можно отслеживать онлайн на сайте акимата вашего региона.
Каждая группа граждан имеет свою очередь: инвалиды – отдельно, многодетные матери – отдельно и так далее. Первоочередное право на получение жилища имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
Лайфхаки, или что нужно делать, чтобы вас не сняли с очереди и не отказали в получении жилья:
1. Обновлять все документы каждый год (кроме заявления);
2. Не обманывать и добывать все справки законным методом;
3. Не увольняться с государственной службы или из правоохранительных органов, если вы проработали меньше 10 лет;
4. Постараться, чтобы вас не уволили с госслужбы по отрицательным мотивам.
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