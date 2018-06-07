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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Иллюминаторы исчезнут из самолетов

Просмотров:404 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Иллюминаторы исчезнут из самолетов
Фото: Thomas Peter / Reuters
Арабская авиакомпания Emirates заявила о своих планах убрать иллюминаторы из самолетов. Об этом сообщает BBC News.

По информации представителей Emirates, вместо них в салонах лайнеров появятся виртуальные окна, на которых будет отображаться проекция изображения, снятого наружными камерами.

«Изображения будут выглядеть качественнее и естественнее, чем если бы вы смотрели в иллюминатор сами, — рассказал президент компании Тим Кларк, — самолеты станут легче, будут летать быстрее, выше и тратить меньше топлива». Он также отметил, что нововведение повысит уровень безопасности.

В первую очередь виртуальными иллюминаторами оснастят салоны бизнес-класса в новом авиалайнере Boeing 777-300R. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

В мае британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно и полет прошел для них комфортно. Для этого дизайнеры разработали новые сиденья, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине. Это позволит пассажирам опереться коленями на мягкие края сиденья по обе стороны от каркаса.
Источник: lenta.ru
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