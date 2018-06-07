На какие специальности в Казахстане выделено больше всего грантов

АСТАНА, 7 июн – Sputnik. Министерство образования и науки Казахстан опубликовало список специальностей, на которые выделяются гранты в вузах.
В 2018-2019 учебном году на подготовку специалистов с высшим образованием выделено 53 594 гранта, на подготовку магистров — 12 504 грантов, на подготовку докторов PhD — 2 240 грантов.
Самый крупный заказ государство делает на технических специалистов и учителей. По направлению "Технические науки и технологии" выделяется около шести тысяч грантов, на "Образование" – более восьми тысяч.
Также по количеству образовательных грантов лидируют такие направления, как "Здравоохранение" (2 500), "Естественные науки" (3 161), "Сельское хозяйство" и "Сельскохозяйственные науки" (почти 2 тысячи), "Социальные науки" (1 495), "Гуманитарные науки" (1 355).
Полный список государственного образовательного заказа здесь
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