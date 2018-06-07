«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июня
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.83 KZT
  • €1 = 390.63 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На какие специальности в Казахстане выделено больше всего грантов

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 15:14
На какие специальности в Казахстане выделено больше всего грантов
© Sputnik
АСТАНА, 7 июн – Sputnik. Министерство образования и науки Казахстан опубликовало список специальностей, на которые выделяются гранты в вузах.

В 2018-2019 учебном году на подготовку специалистов с высшим образованием выделено 53 594 гранта, на подготовку магистров — 12 504 грантов, на подготовку докторов PhD — 2 240 грантов.

Самый крупный заказ государство делает на технических специалистов и учителей. По направлению "Технические науки и технологии" выделяется около шести тысяч грантов, на "Образование" – более восьми тысяч.

Также по количеству образовательных грантов лидируют такие направления, как "Здравоохранение" (2 500), "Естественные науки" (3 161), "Сельское хозяйство" и "Сельскохозяйственные науки" (почти 2 тысячи), "Социальные науки" (1 495), "Гуманитарные науки" (1 355).

Полный список государственного образовательного заказа здесь.

Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика