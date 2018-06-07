Тенге ослаб до январского минимума

Курс нацвалюты составил 333,20 тенге за доллар по итогам дневных торгов 7 июня на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такого уровня тенге по отношению к доллару достигал в начале января этого года.



Первая сделка дневных торгов 7 июня прошла по цене 332,05 тенге. Минимальная цена достигла 332 тенге, максимальная стоимость - 333,76 тенге за доллар. Объем торгов достиг 200 миллионов долларов.



Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 329-335 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 16.30 по времени Астаны составила 76,07 доллара за баррель.



Напомним, по итогам предыдущей, утренней сессии 7 июня стоимость одного доллара составляла 331,87 тенге.