Спортбары в РК обяжут показывать ЧМ-2018 только по двум каналам

Официальными вещателями чемпионата мира по футболу на территории Казахстана являются телеканалы Qazaqstan и QAZSPORT.



Директор телеканала QAZSPORT Павел Цыбулин в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций ясно дал понять, что на территории РК запретят спортивным барам транслировать матчи чемпионата мира по футболу по зарубежным телеканалам, включая российские, передаёт корреспондент BNews.kz.



"Немаловажный момент: юридически на каждом подобном мероприятии наша телерадиокорпорация защищает свои права, так и права наших партнёров, в этот раз FIFA. Подобная практика у нас уже была во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Хотим предупредить, что мы оповестили соответствующие службы в нашей стране, чтобы во всех крупных городах следили за соблюдением законности показа. Матчи чемпионата мира по футболу в общественных местах могут быть показаны только на двух телеканалах - Qazaqstan и QAZSPORT. Любой другой телеканал - это нарушение закона. Напомню, что два года назад были неприятные случаи в разных городах, когда мы фиксировали, составляли административные протоколы, дело доходило до суда и мы выигрывали", - отметил Павел Цыбулин.



В свою очередь, председатель правления РТРК "Казахстан" Ерлан Карин сообщил, что каналы Qazaqstan и QAZSPORT покажут все 64 матча мирового первенства.



"Мы очень рады, что наши зрители смогут увидеть крупнейшее футбольное событие мирового масштаба на отечественных телеканалах Qazaqstan и QAZSPORT. Также запланированы несколько спецпроектов в рамках чемпионата мира. К примеру, информационно-аналитическая передача "Праздник футбола в России" будет выходить перед каждым матчем в период с 14 июня по 15 июля. В ней будут разбирать особенности предстоящих игр. Также на протяжении всего чемпионата болельщиков ждут ежедневный и еженедельный "Обзоры прошедших матчей". Уже выходит в эфир информационно-познавательная программа "Калейдоскоп чемпионатов мира", где приводятся интересные факты и рассказывается краткая история всех мировых первенств по футболу, начиная с 1930 года. Также мы планируем 14 июня провести общественный показ церемонии открытия и матча группового этапа Россия - Саудовская Аравия на медиафасаде "Казмедиаорталыгы". Вещание будет идти напрямую с эфира телеканала Qazaqstan. Приглашаем всех жителей и гостей Астаны вместе посмотреть это масштабное событие. Начало мероприятия 14 июня в 19:30 со стороны бульвара "Нуржол", - заявил Ерлан Карин.



Журналисты попросили главу корпорации ответить на критику со стороны болельщиков относительно качества студийных программ на телеканале QAZSPORT.



"У нас на каналах достаточно на высоком уровне производятся спортивные программы. Главное, что растёт число программ, которые мы производим своими силами. Мы усиленно работаем над производством собственного контента. Нужно понимать, что производство собственного контента требует подключения собственного контента. Канал не стоит на месте, наши программы пользуются популярностью", - отметил Карин.



Также 12 матчей предстоящего мундиаля будут комментировать журналисты казахстанских телеканалов непосредственно с места событий.



"Мы привлекли самых лучших футбольных комментаторов для работы на матчах. Помимо постоянных комментаторов телеканала есть и несколько приглашённых со стороны, которые ранее также сотрудничали с нами и показали себя с наилучшей стороны. На сегодня у нас есть список из 16 комментаторов, которые начнут чемпионат. Среди них известные и опытные: Есей Женисулы, Сергей Райлян, Жигер Азбергенов, Дмитрий Мостовой, Жандос Смайлов и другие. Часть матчей будет откомментирована непосредственно с места событий со стадионов – мы отправляем в командировку на период чемпионата съёмочно-комментаторскую группу в составе опытных Руслана Бахытжана и Тимура Сулейменова", - сообщил директор телеканала QAZSPORT Павел Цыбулин.



Стоит отметить, Qazaqstan и QAZSPORT являются официальными вещателями чемпионата мира по футболу на территории РК. Ранее телерадиокорпорация "Казахстан" подписала соглашение на шесть лет — с 2017 по 2022 годы, получив права на трансляцию сразу двух чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.



Напомним, первый матч состоится 14 июня на знаменитом стадионе "Лужники" в Москве. Групповой этап завершится 28 июня, а финальная игра пройдёт 15 июля. В этом соревновании примут участие 32 лучшие национальные сборные мира.