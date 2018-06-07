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"Грязные деньги": О заразных купюрах рассказали ученые

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 18:29
"Грязные деньги": О заразных купюрах рассказали ученые
Иллюстративное фото: pixabay.com
По данным группы ученых из Университета Нью-Йорка, на американских однодолларовых купюрах обитает почти 400 видов опасных микроорганизмов, передает РИА Новости.

Сообщается, что на этих банкнотах о больше всего бактерий, от которых возникают акне, угревая сыпь и другие воспаления кожи (Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis), микроорганизмов, ассоциированных с вагинальным трактом (Corynebacterium aurimucosum), микробов из полости рта (Micrococcus luteus, Streptococcus oralis) и болезнетворных вирусов.

"Пятидесятирублевые банкноты - возможно, самые грязные деньги, которые вы когда-либо держали в руках. Исследование, проведенное десять лет назад сотрудниками "Гознака" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выявило на них 34 вида патогенных микроорганизмов, вызывающих туберкулез, пневмонию, менингит и много других очень опасных болезней", - пишет издание.

Однако самые "густонаселенные" бактериями деньги - бразильские реалы. На них нашли более трех тысяч микробных родов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:41
Кому попали зараженные доллары, отправляйте мне, а то еще заразитесь. uhmylka
 
 

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