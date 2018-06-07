"Грязные деньги": О заразных купюрах рассказали ученые

По данным группы ученых из Университета Нью-Йорка, на американских однодолларовых купюрах обитает почти 400 видов опасных микроорганизмов, передает РИА Новости.



Сообщается, что на этих банкнотах о больше всего бактерий, от которых возникают акне, угревая сыпь и другие воспаления кожи (Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis), микроорганизмов, ассоциированных с вагинальным трактом (Corynebacterium aurimucosum), микробов из полости рта (Micrococcus luteus, Streptococcus oralis) и болезнетворных вирусов.



"Пятидесятирублевые банкноты - возможно, самые грязные деньги, которые вы когда-либо держали в руках. Исследование, проведенное десять лет назад сотрудниками "Гознака" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выявило на них 34 вида патогенных микроорганизмов, вызывающих туберкулез, пневмонию, менингит и много других очень опасных болезней", - пишет издание.



Однако самые "густонаселенные" бактериями деньги - бразильские реалы. На них нашли более трех тысяч микробных родов.