«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июня
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.08 KZT
  • €1 = 393.67 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Когда Казахстан запретит криптовалюты и криптобиржи - ответ Нацбанка

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Когда Казахстан запретит криптовалюты и криптобиржи - ответ Нацбанка
© Sputnik
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — Sputnik. Национальный банк придерживается необходимости запретить использование и проведение операций с криптовалютами резидентам Казахстана, однако сроки по данному решению пока не оговариваются, рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев корреспонденту Sputnik Казахстан в рамках XXVII Международного финансового конгресса.

В настоящее время в Казахстане криптовалюта не запрещена, в то же время не относится к деньгам или финансовым инструментам, имуществу, а также не является законным платежным средством.

"Криптовалюта не относится и к электронным деньгам, которые прямо обеспечены реальными денежными средствами и обращение которых регулируется отдельным законом. Поэтому банки не вправе осуществлять деятельность с криптовалютами. Соответственно, использование криптовалют в качестве средства платежа, валюты, финансового инструмента противоречит законодательству", — пояснил глава Нацбанка.

По мнению председателя Национального банка, операции с криптовалютами могут стать инструментом осуществления нелегальных и мошеннических операций, в том числе отмывания денег и финансирования терроризма, ввиду высокого уровня их анонимности.

"Поэтому для защиты прав граждан, предотвращения социальной напряженности в случае потерь средств от операций с криптовалютами, исключения недобросовестных практик Национальный банк придерживается необходимости применения модели регулирования, запрещающей использование и проведение операций с криптовалютами резидентам Казахстана", — обозначил позицию финрегулятора Данияр Акишев.

Он также отметил, что в мировой финансовой системе нет консенсуса в отношении регулирования криптовалют, практики различны. Поэтому каждая страна в зависимости от различных факторов и потенциальных рисков самостоятельно определяет подходы к регулированию криптовалют.

"В большинстве стран регулирование полностью отсутствует. В США (штат Нью-Йорк), Швеции, Германии, Франции, Дании, Гонконге регулирование операций с криптовалютами вводится для целей налогообложения и посредством регистрации криптовалютных бирж и лицензирования субъектов, использующих в своей деятельности криптовалюты. В свою очередь, полный запрет на использование и проведение операций с криптовалютами введен в Китае, Бангладеш, Боливии, Эквадоре", — подытожил председатель Нацбанка.

Напомним, что 30 марта Данияр Акишев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", в которой заявил, что Казахстан намерен запретить покупку-продажу за тенге и любые виды майнинга криптовалют.
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика