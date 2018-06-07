Когда Казахстан запретит криптовалюты и криптобиржи - ответ Нацбанка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — Sputnik. Национальный банк придерживается необходимости запретить использование и проведение операций с криптовалютами резидентам Казахстана, однако сроки по данному решению пока не оговариваются, рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев корреспонденту Sputnik Казахстан в рамках XXVII Международного финансового конгресса.



В настоящее время в Казахстане криптовалюта не запрещена, в то же время не относится к деньгам или финансовым инструментам, имуществу, а также не является законным платежным средством.



"Криптовалюта не относится и к электронным деньгам, которые прямо обеспечены реальными денежными средствами и обращение которых регулируется отдельным законом. Поэтому банки не вправе осуществлять деятельность с криптовалютами. Соответственно, использование криптовалют в качестве средства платежа, валюты, финансового инструмента противоречит законодательству", — пояснил глава Нацбанка.



По мнению председателя Национального банка, операции с криптовалютами могут стать инструментом осуществления нелегальных и мошеннических операций, в том числе отмывания денег и финансирования терроризма, ввиду высокого уровня их анонимности.



"Поэтому для защиты прав граждан, предотвращения социальной напряженности в случае потерь средств от операций с криптовалютами, исключения недобросовестных практик Национальный банк придерживается необходимости применения модели регулирования, запрещающей использование и проведение операций с криптовалютами резидентам Казахстана", — обозначил позицию финрегулятора Данияр Акишев.



Он также отметил, что в мировой финансовой системе нет консенсуса в отношении регулирования криптовалют, практики различны. Поэтому каждая страна в зависимости от различных факторов и потенциальных рисков самостоятельно определяет подходы к регулированию криптовалют.



"В большинстве стран регулирование полностью отсутствует. В США (штат Нью-Йорк), Швеции, Германии, Франции, Дании, Гонконге регулирование операций с криптовалютами вводится для целей налогообложения и посредством регистрации криптовалютных бирж и лицензирования субъектов, использующих в своей деятельности криптовалюты. В свою очередь, полный запрет на использование и проведение операций с криптовалютами введен в Китае, Бангладеш, Боливии, Эквадоре", — подытожил председатель Нацбанка.



Напомним, что 30 марта Данияр Акишев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", в которой заявил, что Казахстан намерен запретить покупку-продажу за тенге и любые виды майнинга криптовалют.