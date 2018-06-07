Сборная России по футболу оказалась дешевле одного Салаха

Суммарная стоимость всех футболистов сборной России оказалась ниже цены нападающего команды Египта Мохамеда Салаха, сообщает Lenta.ru.



Трансферную стоимость спортсменов публикует портал Transfermakt.de.



По данным портала, российские игроки стоят 137,83 миллиона евро, Салах - 150 миллионов евро. Форвард, выступающий за английский "Ливерпуль", является самым дорогим футболистом в составе сборной Египта. Лидер среди россиян - Александр Головин с трансферной стоимостью 18 миллионов евро.



Самым дорогим составом среди всех команд - участниц чемпионата мира - 2018 обладает Франция. Суммарная стоимость "трехцветных" составила 1,08 миллиарда евро. Вторыми по этому показателю стали испанцы (1,04 миллиарда евро), третьими - бразильцы (950 миллионов евро).



Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Помимо сборной Египта, в групповом этапе мундиаля россиянам будут противостоять Саудовская Аравия и Уругвай.



30 мая стало известно, что Салах сможет принять участие в матче группового этапа чемпионата мира против россиян, запланированном на 19 июня. Египетский форвард получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". В сезоне-2017/18 на счету Салаха 48 мячей в 56 матчах во всех турнирах.