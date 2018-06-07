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В рейтинге миролюбия Казахстан обогнал Россию и США

Просмотров:116 Опубликовано: Вчера, 22:23
В рейтинге миролюбия Казахстан обогнал Россию и США
Фото ©Турар Казангапов
По данным Института экономики и мира (IEP) Казахстан занял 70-ю строчку в рейтинге миролюбия, оставив позади ближайших соседей.

Всего в рейтинге 163 независимых государства. Исследование проводилось по 23 качественным и количественным показателям. Оценивались уровень общественной безопасности, степень продолжительности внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

Казахстан занял 70-ю строчку, Россия оказалась на 154-м месте, США - на 121-м, Узбекистан - на 104-м месте, а Кыргызстан - на 108-й строчке.

Самой миролюбивой страной оказалась Исландия. На последнем месте рейтинга - Сирия.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:50
Latyn álippesi bizdi bir deńgeıge kóteretinine senimdimin...
 
 

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