В рейтинге миролюбия Казахстан обогнал Россию и США

По данным Института экономики и мира (IEP) Казахстан занял 70-ю строчку в рейтинге миролюбия, оставив позади ближайших соседей.



Всего в рейтинге 163 независимых государства. Исследование проводилось по 23 качественным и количественным показателям. Оценивались уровень общественной безопасности, степень продолжительности внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.



Казахстан занял 70-ю строчку, Россия оказалась на 154-м месте, США - на 121-м, Узбекистан - на 104-м месте, а Кыргызстан - на 108-й строчке.



Самой миролюбивой страной оказалась Исландия. На последнем месте рейтинга - Сирия.