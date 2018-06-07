Турфирма продала казахстанцам "липовые" путевки в Турцию на 19 миллионов тенге

В Алмате владелец туристической фирмы обманул более 30 клиентов, которым продала путевки в Турцию, передает Today.kz со ссылкой на КТК
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По данным телеканала, туркомпания привлекала клиентов огромными скидками на путевки.
По подсчетам самих пострадавших, что в общей сложности их обокрали на 19 миллионов. Ни красочной вывески, ни яркой рекламы. Алматинцы говорят, что в этой турфирме их привлекла огромная скидка на путевки. Тур продавали практически за полцены.
Полностью путешествие оплатил 31 турист. Направление одно – побережье Турции, но отели у всех были разные. Люди говорят, ничего подозрительного поначалу не заметили. Лететь на море они должны были уже в начале июля.
Как сообщила клиент компании Асель Закирова, ей позвонила турагент, и сообщила о том, что пропал хозяин, представитель этой компании. Якобы он не выходит на связь. "Забронированные места не выкуплены. Со мной летят 8 человек, ни денег, ни путевок", – говорит она.
По словам работников агентства, они работают в фирме второй месяц и лично с работодателем никогда не встречались. Все переговоры по найму происходили по телефону, офис для туркомпании был уже арендован. Они просто пришли, подписали договор и стали работать. Первую зарплату получили в срок. О том, что продают "липовые" путевки, сотрудницы якобы не подозревали.
"В лицо я его не видела. У него только, получается, когда я устраивалась на работу, у него в WhatsApp и Telegram заставка была с семьей. Мои клиенты есть еще в Таразе. А в Таразе говорят, что у них какие-то связи есть, они пробили и поняли, что он наркоман", – говорит турагент Айгерим Ортаева.
Пострадавшие туристы написали заявление в полицию.
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