Количество грантов для оралманов увеличили в Казахстане

В Казахстане квота на гранты для оралманов увеличилась до 4 процентов. Об этом в Министерстве образования и науки РК сообщила главный эксперт департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Карлыгаш Исмагулова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В объеме государственных образовательных заказов у нас предусмотрен ряд квот, в том числе квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК. Если в прошлом году размер квот составлял всего 2 процента от общего объема госзаказа, то в этом году внесено изменение в постановление Правительства РК. Соответственно, данная квота увеличена до 4 процентов", – сказала Исмагулова.



Она также отметила, что основная масса студентов приезжает в Казахстан из Китая, Узбекистана и Таджикистана.



В свою очередь на вопрос, с чем связано увеличение размера квоты, главный эксперт департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Наужан Дидарбекова ответила, что это связано с ростом количества лиц казахской национальности, изъявивших желание обучаться в Казахстане.



"Для этих лиц определена квота в размере 4 процентов от общей суммы объема госзаказа. Допустим, если на специальность выделено 100 грантов, то из них 4 процента выделяется для этой категории лиц. Это связано с тем, что ежегодно растет количество лиц, изъявивших желание обучаться в Казахстане, именно лиц, являющихся этническими казахами, но при этом гражданами других стран. Это все отслеживается, и это было связано с поручением Главы государства", – сказала Дидарбекова.



В целом, по словам экспертов, в этом году общий объем госзаказа составляет 66 389 мест. Из них 50 894 места – по программам бакалавриата, 13 220 мест – по программам магистратуры и 2 275 мест – по программам докторантуры, а также для медицинских специальностей – 2700 мест.