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Девушка-боксер, победившая казахстанку на чемпионате Азии, оказалась парнем

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Девушка-боксер, победившая казахстанку на чемпионате Азии, оказалась парнем
Фото оргкомитета ЧА-2018 и из вьетнамских СМИ
Победительница казахстанской девушки-боксера в финале молодежного чемпионата Азии в весе до 57 кг Еркежан Даулетжанкызы – До Хонг Нгок (Do Hong Ngoc) из Вьетнама оказалась парнем, передает СИА "SPORTINFORM" со ссылкой на Kaz.altaynews.kz.

Напомним, что на первенстве континента в Тайланде, которое прошло еще в апреле, Еркежан Даулетжанкызы (родом из Восточного Казахстана) со счетом 0:5 уступила в финале сопернице (-ку) из Вьетнама.

"По своей манере ведения боя, передвижению и голосу оппонент Еркежан по финалу была очень сильно похожа на парня. На это обратили внимание многие. Но, тогда она считалась еще девушкой, а сейчас, после того как АИБА провела ДНК-анализ, все стало ясно окончательно. Нгок – парень", – сказал личный тренер казахстанской девушки-боксера Арман Тыныбаев.

Девушка-боксер, победившая казахстанку на чемпионате Азии, оказалась парнем


По словам Тыныбаева, новость ему сообщил старший тренер молодежной женской сборной РК Алмаз Куатбеков. Теперь Еркежан должна получить "золото" ЧА-2018 и соответственно, путевку на Юношеские Олимпийские Игры в Буэнос-Айрес.

"Самое обидное, что не был поднят наш флаг и не был сыгран наш гимн. Но, истина в итоге установлена", – резюмировал Тыныбаев.

Отмечается, что теперь КФБ должна направить официальный запрос в Азиатскую конфедерацию бокса.

Между тем, Нгок лицензию на Юношеские ОИ получил еще в прошлом году, как финалист женского чемпионата мира среди молодежи в Индии. Тогда вьетнамец, еще считавшийся девушкой, уступил в финале Саши Чопра.

Необходимо добавить, что у вьетнамских СМИ, освещавших успехи До Хонг Нгока, не вызывала удивление его явно не девичья внешность. На фото ниже, которое разместило после окончания ЧА-2018 в Таиланде издание News.zing.vn, Нгок (справа) выглядит тем, кем он и является – парнем.

Источник: kazpravda.kz
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