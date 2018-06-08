"Где работают твои родители?" - в школах незаконно требуют справки с места работы

Требование школами справок с места работы родителей оказалось незаконным, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области.
В частности, нарушения были выявлены в школах Аркалыка Костанайской области. Там при приеме и зачислении детей в школы незаконно запрашивали от родителей справки с мест их работы.
"Действующие нормы стандарта государственной услуги при зачислении ребенка в школу предусматривают получение от родителя или его законного представителя всего четыре вида документов (заявление, документ, удостоверяющий личность, для идентификации, справку о состоянии здоровья, фотографии ребенка 3*4 сантиметра в количестве двух штук). Однако согласно сложившейся практике работы аркалыкских школ этот список документов значительно расширен", - сообщили в Департаменте.
Так, согласно консультациям работников школ, необходимо предоставить справки с мест работы родителей, адресные справки, личные дела детей из других школ, новые папки для личных дел, копию свидетельства о заключении брака родителей, характеристику на ребенка, личное дело из класса предшкольной подготовки.
"В целях недопущения нарушения прав учащихся и их родителей Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области направлены письма в адрес акима Аркалыка и руководителя образования акимата области. На сегодняшний день с работниками школ проведены совещания по неукоснительному соблюдению стандарта оказания государственной услуги", - отметили в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области.
Кроме того, представители семи школ из десяти имеющихся в Аркалыке за вышеуказанные факты привлечены к дисциплинарной ответственности.
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