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Менингококковая истерия: в Казахстане нашли сеявших панику в обществе

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Менингококковая истерия: в Казахстане нашли сеявших панику в обществе
Фото из открытых источников
АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Правоохранительные органы ведут работу с людьми, которые подозреваются в распространении недостоверной информации о менингите через соцсети, сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

"Соответствующие правоохранительные органы занимаются вопросом распространения недостоверной, ложной информации, которая приводит к панике населения. По нашим данным, уже есть подозреваемые в количестве трех или четырех (человек), по которым уже ведется соответствующая работа", — сказал Бекшин журналистам в пятницу.

Ранее Минздрав просил казахстанцев опираться только на официальную информацию по поводу менингита. Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что в стране нет эпидемии менингита, есть лишь подъем заболеваемости. По его словам, менингококковая инфекция циркулирует в стране постоянно.

В Казахстане с начала года из-за менингита скончались 13 человек, шестеро из которых — дети до 14 лет. Больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы. Накануне с подозрением на менингит в Астане госпитализировали 33-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.
Источник: sputniknews.kz
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