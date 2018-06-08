Неизвестный казахстанский солдат собрал кубик Рубика с закрытыми глазами. Его сослуживцы засняли это на видео. Вирусный ролик поделил пользователей на два лагеря, одни поражаются умению парня, другие же посчитали, что все подстроено, передает 31 канал.Даже сотрудник 31 канала, который прислал видео в редакцию, скептически отнесся к увиденному. Парень сам увлекается скоростной сборкой знаменитой головоломки, доведя свой личный рекорд до 43 секунд, однако сборку он выполняет с открытыми глазами.Поэтому он считает, что в ролике присутствует какой-то обман.Преподаватель математики НИШ Жанар Каримсакова не удивилась способностям военнослужащего. Она утверждает, что любой восьмиклассник сможет повторить этот трюк.«Необходимо развивать, первое – моторику пальцев. Второе – владеть большими математическими навыками, потому что учащиеся должны запомнить все комбинации, которые он должен проделать пошагово», - объясняет она.Просмотревшие ролик надеются, что свои способности к точным наукам и логическому мышлению солдат все же применит в мирной жизни и на благо родине.