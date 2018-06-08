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Элизабет Турсынбаева будет тренироваться у лучшего тренера современности

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Элизабет Турсынбаева будет тренироваться у лучшего тренера современности
Фото из открытых источников
После пятилетнего сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером Элизабет Турсынбаева вернулась к тренеру, который на данный момент является главным законодателем мод в мировой фигурном катании. Тутберидзе, воспитавшая многих ведущих фигуристок планеты, в том числе двукратную олимпийскую чемпионку Пхёнчхана-2018 Алину Загитову и двукратную серебряную призёрку этих же Игр Евгению Медведеву, согласилась вновь поработать с перспективной казахстанской спортсменкой.

Главный скандал фигурного катания этой весны как раз разгорелся между воспитанницами Этери. Медведева сперва неоднократно намекала, а позднее едва ли не напрямую обвиняла своего тренера в том, что она уделяла больше внимания Загитовой, поэтому Евгения и стала на Играх второй, хотя два предыдущих сезона просто доминировала в женском одиночном катании.

После серии высказываний у Медведевой остался только один путь – уход к другому тренеру, и россиянка выбрала не менее талантливого и известного канадского специалиста – Брайана Орсера. Евгения всерьёз надеется на то, что канадец поможет ей выйти на новый уровень и оказаться сильнее девочек из школы Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине-2022.

Своеобразной «местью ситхов» стал обратный переход – от Брайана к Этери ушла одна из его учениц Элизабет Турсынбаева.

Всего пару лет назад впервые за долгое время в нашей стране появилась фигуристка мирового уровня. Пусть и закончился минувший сезон для неё не совсем блестяще, но она была в обойме ведущих фигуристок планеты. Элизабет заняла восьмое и пятое места на этапах Гран-при по фигурному катанию. На Олимпиаде в Пхёнчхане оказалась 12-й, а чемпионат мира завершила на 11 месте.

Турсынбаева с самого раннего детства тренировалась у лучших российских специалистов: Александра Шубина, Елены Водорезовой и наконец с 2012 по 2013 работала с Этери Тутберидзе. В том же 2013 году Элизабет переехала в Канаду и оказалась в группе Брайана Орсера. Под руководством канадца Турсынбаева по сути и стала выступать на взрослом уровне. И трудно сказать, добилась ли бы она большего под руководством другого тренера. В любом случае она сама и её окружение были вправе ожидать более внушительных результатов.

По мнению многих специалистов, главной проблемой казахстанской фигуристки являются прыжковые элементы. И Тутберидзе является как раз тем тренером, который делает на этом упор в первую очередь. Другой вопрос, не поздно ли Турсынбаева решила сменить тренера? Ведь Этери любит и добивается успеха как раз с более молодыми спортсменками. Впрочем, 18 лет – это вполне себе фигурный возраст. И как минимум улучшить свои результаты она вполне может.

Сейчас спортсменка тренируется на базе в Новогорске с другими подопечными Тутберидзе. Предполагается, что сотрудничество фигуристки со своим старым-новым тренером продлится как минимум до Олимпийских игр в Пекине.

Отметим, что Тутберидзе, помимо Загитовой и Медведевой, воспитала также олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую, Александру Трусову, выигравшую в минувшем сезоне все юниорские соревнования и считающуюся главной претенденткой на золото Игр-2022, а также ряд молодых и перспективных спортсменов.

В активе Брайана Орсера – двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018) японец Юдзуру Ханю, двукратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады-2018 испанец Хавьер Фернандес, чемпионка мира, чемпионка Олимпиады-2010 кореянка Ким Ён А.
Источник: forbes.kz
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