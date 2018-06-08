Тенге продолжает слабеть

Курс нацвалюты составил 334,22 тенге за доллар по итогам дневных торгов 8 июня на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. По итогам предыдущей, утренней сессии стоимость одного доллара составляла 333,88 тенге.



Первая сделка дневных торгов 8 июня прошла по цене 334 тенге. Минимальная цена достигла 333,90 тенге, максимальная стоимость - 334,35 тенге за доллар. Объем торгов достиг 100,550 миллиона долларов.



Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 331-335,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.15 по времени Астаны составила 76,91 доллара за баррель.



Напомним, 7 июня тенге ослаб до январского минимума. Курс нацвалюты составил 333,20 тенге за доллар по итогам дневных торгов 7 июня на KASE. Такого уровня тенге по отношению к доллару достигал в начале января этого года.