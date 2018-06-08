Кровавая драка в столичном ТД "Артем": молодого человека увезли на скорой

Потасовка, переросшая в кровавую драку, произошла в торговом доме "Артем", в результате которой одного из участников увезли на скорой. Видео с пострадавшим и пятнами крови на асфальте распространили в мессенджерах очевидцы инцидента, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В ТД "Артем" на 1 этаже произошел конфликт между покупателем и продавцом. Покупатель был недоволен качеством телефона. В результате произошла драка, госпитализирован покупатель гражданин "X".91 гр, который упал на стеклянную витрину и порезался. Продавец З.А.1986 гр! На месте находится ОСГ Алматинского РУВД", – говорится в сообщении в Whatsapp.
В пресс-службе ДВД Астаны прокомментировали инцидент в торговом доме.
"По факту хулиганства, имевшего место 7 июня в торговом доме по улице Сейфуллина, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, в данное время принимаются меры к его задержанию", – сообщили в пресс-службе.
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