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Кровавая драка в столичном ТД "Артем": молодого человека увезли на скорой

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Кровавая драка в столичном ТД "Артем": молодого человека увезли на скорой
фото с сайта news.daitsuna.com
Потасовка, переросшая в кровавую драку, произошла в торговом доме "Артем", в результате которой одного из участников увезли на скорой. Видео с пострадавшим и пятнами крови на асфальте распространили в мессенджерах очевидцы инцидента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В ТД "Артем" на 1 этаже произошел конфликт между покупателем и продавцом. Покупатель был недоволен качеством телефона. В результате произошла драка, госпитализирован покупатель гражданин "X".91 гр, который упал на стеклянную витрину и порезался. Продавец З.А.1986 гр! На месте находится ОСГ Алматинского РУВД", – говорится в сообщении в Whatsapp.

В пресс-службе ДВД Астаны прокомментировали инцидент в торговом доме.

"По факту хулиганства, имевшего место 7 июня в торговом доме по улице Сейфуллина, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, в данное время принимаются меры к его задержанию", – сообщили в пресс-службе.



Источник: kazpravda.kz
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