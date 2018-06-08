Лишение Головкина пояса IBF вызвало бурную негативную реакцию в иностранных СМИ

Зарубежные журналисты не оставили без внимания решение Международной боксерской федерации (IBF) отобрать у казахстанского боксера Геннадия Головкина титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает Sports.kz.



"На мой взгляд, на IBF было оказано давление, чтобы она приняла решение, которое не хотела принимать. Теперь она вышла из бизнеса с Головкиным", – Стив Ким, UCNLive.com.



"Решение IBF – сумасшествие! Команда Деревянченко даже не просила лишать Головкина титула IBF, но они все равно решили это сделать", – Пжемек Гарчарчик, Fightnews.com.



"Плохое решение IBF. Организация имеет плохую историю лишения боксеров титулов, а также санкционирует слабые бои", – Райан О’Хара, Fightnights.com.



"Это была плохая пара деньков для чемпиона Геннадия Головкина, который остался непобежденным на ринге, но дважды проиграл в кабинетах", – Дэн Рафаэль, ESPN.



"Теперь Головкину не придется платить 20 000 долларов взноса. А если лишение пояса поможет ему организовать рематч с Канело, то IBF окажет ему еще одну финансовую услугу", – Кит Айдек, Boxingscene.com.



"IBF следовал своим собственным правилам. К сожалению, тот факт, что 5 мая Головкин не дрался с Канело, усложнил для него ситуацию", – Фелипе Леон, Fightnews.com.



"В этом и заключается проблема коллекционирования Головкиным поясов", – Джефф Аранау, Boxingnews24.com.