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Лишение Головкина пояса IBF вызвало бурную негативную реакцию в иностранных СМИ

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Лишение Головкина пояса IBF вызвало бурную негативную реакцию в иностранных СМИ
Фото из открытых источников
Зарубежные журналисты не оставили без внимания решение Международной боксерской федерации (IBF) отобрать у казахстанского боксера Геннадия Головкина титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает Sports.kz.

"На мой взгляд, на IBF было оказано давление, чтобы она приняла решение, которое не хотела принимать. Теперь она вышла из бизнеса с Головкиным", – Стив Ким, UCNLive.com.

"Решение IBF – сумасшествие! Команда Деревянченко даже не просила лишать Головкина титула IBF, но они все равно решили это сделать", – Пжемек Гарчарчик, Fightnews.com.

"Плохое решение IBF. Организация имеет плохую историю лишения боксеров титулов, а также санкционирует слабые бои", – Райан О’Хара, Fightnights.com.

"Это была плохая пара деньков для чемпиона Геннадия Головкина, который остался непобежденным на ринге, но дважды проиграл в кабинетах", – Дэн Рафаэль, ESPN.

"Теперь Головкину не придется платить 20 000 долларов взноса. А если лишение пояса поможет ему организовать рематч с Канело, то IBF окажет ему еще одну финансовую услугу", – Кит Айдек, Boxingscene.com.

"IBF следовал своим собственным правилам. К сожалению, тот факт, что 5 мая Головкин не дрался с Канело, усложнил для него ситуацию", – Фелипе Леон, Fightnews.com.

"В этом и заключается проблема коллекционирования Головкиным поясов", – Джефф Аранау, Boxingnews24.com.
Источник: kazpravda.kz
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