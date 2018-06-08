Пассажирка потребовала остановить самолет на ходу

Пассажирка лайнера авиакомпании Virgin Australia, который совершал рейс из Мельбурна в Перт, устроила дебош на борту. Женщина угрожала попутчикам и требовала остановить самолет во время полета, передает Today.kz со ссылкой на ABC News.



По словам очевидцев, через час после взлета она начала кричать: "Снимите меня с этого самолета, не приближайтесь ко мне, я не могу дышать!".



Когда бортпроводник попытался ее успокоить, пассажирка закричала, что убьет всех, если они не посадят лайнер. В результате пилотам пришлось совершить аварийную посадку в австралийском городе Aделаида, и женщину сняли с рейса. Сотрудники федеральной полиции допросили ее и осмотрели багаж, однако никаких обвинений не выдвинули.



Как сообщает источник, многие дети были напуганы, а некоторые взрослые пассажиры описали случившиеся как "рейс из ада". Авиакомпания принесла путешественникам извинения за доставленные неудобства.