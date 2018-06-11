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Допинговые дисквалификации у Ильина и Чиншанло закончились

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:13
Допинговые дисквалификации у Ильина и Чиншанло закончились
фото: sportx.kz
Казахстанские штангисты Илья Ильин и Зульфия Чиншанло, дисквалифицированные за допинговые нарушения, могут вернуться на помост в связи истечением срока отстранения, сообщает SportX.kz.

После перепроверки допинг-проб с олимпийских игр 2008 и 2012 Ильина, Чиншанло, а также Майю Манезу и Светлану Подобедову лишили золотых медалей. В их пробах были обнаружены запрещенные вещества. Все четверо получили двухгодичную дисквалификацию. Срок наказания истек 10 июня 2018 года.

Сразу после того, как стало известно о сроках дисквалификации — Майя Манеза и Светлана Подобедова заявили о завершении спортивной карьеры. Ильин и Чиншанло решили остаться в спорте, и несколько месяцев назад вернулись к активным тренировкам.
Источник: bnews.kz
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