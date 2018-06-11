Священная ночь ждет мусульман всего мира

На последние 10 дней месяца Рамадан приходится священная ночь – Лайлатуль-кадр. В 2018 году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения (Кадыр тун) с 11 на 12 июня, сообщает Kazpravda.kz.



В Коране эта ночь упоминается в суре "аль-Кадр", как момент, в который посланнику Всевышнего были ниспосланы отрывки из Корана.



Считается, что в эту ночь Всевышний особенно внимательно относится к просьбам верующих, а потому ночь эту мусульмане проводят, читая Коран и совершая молитвы.



Название Ночи предопределения связано с тем, что именно в эту ночь, как считается, предопределяются судьбы мусульман на предстоящий год.