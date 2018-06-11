Слухи об отмене виз для граждан Китая прокомментировали в МИД РК

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяющиеся в соцсетях слухи о якобы отмене виз для граждан Китая, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ведомстве сообщили, что информация о безвизовом режиме с Китаем – фейк.
"Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем. Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией", - заявили в пресс-службе МИД РК.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая – с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай.
"Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон", - подчеркнули в МИД РК.
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