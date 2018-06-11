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Слухи об отмене виз для граждан Китая прокомментировали в МИД РК

Просмотров:392 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Слухи об отмене виз для граждан Китая прокомментировали в МИД РК
Иллюстративное фото: smi44.ru
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяющиеся в соцсетях слухи о якобы отмене виз для граждан Китая, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ведомстве сообщили, что информация о безвизовом режиме с Китаем – фейк.

"Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем. Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией", - заявили в пресс-службе МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая – с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай.

"Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон", - подчеркнули в МИД РК.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 11:41
"Нет дыма без огня" - что зачастили наши правители в поднебесную, и гос.долги увеличиваются китайцам это факт.
 
-1
  • zhanino
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Марат Айдарбеков (Посетители) Сегодня, 11:11
Надо разбираться в ситуации, а то уже новость активно понесли по сети. Истерику только нагнетают между странами. Хорошо, что дали пояснение и разъяснили ситуацию по этому вопросу.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:19
Osyndaı jańalyqtarģa senip júretin azamattarymyzģa túsinbeımin.
 
 

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