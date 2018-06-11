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О новых "группах смерти" в соцсетях рассказала Балиева

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 12:00
О новых "группах смерти" в соцсетях рассказала Балиева
Фото: today.kz
Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева призвала родителей уделить особое внимание детям во время летних каникул, сообщает Zakon.kz.

"Мне поступают тревожные сообщения, что в сети "Вконтакте" снова стали появляться группы, в которых детей призывают покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом и я держу руку на пульсе. Однако выявление таких групп и блокировка может занять какое-то время. В связи с чем я обращаюсь за помощью, если вам стала известна такая группа, сообщайте об этом в органы", - написала она в Facebook.

Она порекомендовала рассказать детям об опасности таких групп.

"Если им кто-нибудь будет угрожать в интернете, первое что они должны сделать - это сообщить вам. Вы же в свою очередь сразу сообщайте правоохранительным органам. Расскажите в качестве примера о группе "Синий кит", где погибло несколько детей в нескольких странах СНГ. Этих детей пугали, что если они не убьют себя, то организаторы группы якобы убьют их семью. Расскажите о том, что организатора в итоге поймали, им оказался подросток. И для него это была всего лишь игра", - сообщила она.

Отмечается, что сейчас многие операторы связи предлагают услугу родительского контроля. Загипа Балиева порекомендовала рассмотреть возможность ее использования.
Источник: zakon.kz
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