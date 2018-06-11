Китай разрешил Кашагану вернуть долги позже

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" договорился с торгово-промышленным банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China Limited, ICBC) о продлении срока погашения долга, который был привлечен для проекта КМГ Кашаган B.V.



Председатель правления фонда Ахметжан Есимов провел переговоры с председателем совета директоров ICBC И Хуэйманом в рамках государственного визита президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в КНР.



"Казахстан и Китай договорились о снижении ставки вознаграждения и продлении до конца 2022 года срока погашения по кредиту, предоставленного фонду банком в 2015 году", — говорится в сообщении фонда.



В 2015 году ФНБ "Самрук-Қазына" привлек пятилетний синдицированный заем для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в 50% акций КМГ Кашаган B.V. в размере 1,5 миллиарда, в которой ICBC выступил в качестве одного из уполномоченного ведущих организаторов финансирования.



Кроме того, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и ICBC и обсудили дальнейшие перспективы.



"ICBC заинтересован в сотрудничестве по трем направлениям: первое – размещение облигаций, второе – участие в программе приватизации активов фонда в качестве стратегического инвестора и третье – это финансирование конкретных проектов", — отметил И Хуэйман.



Есимов поблагодарил китайских представителей за совместную работу, доверие и желание принять участие в реализации проектах фонда, отметив, что в будущем группы компаний фонда, возможно, выйдут на Гонконгский и Шанхайский фондовые рынки.