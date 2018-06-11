Не бить! В Казахстане ужесточат наказание за насилие над детьми

В Казахстане готовят законопроект, ужесточающий наказание за насилие в отношении детей, а также за родительскую халатность. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал депутат Мажилиса, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.



К примеру, на данный момент в уголовном кодексе РК, действует статья 41 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, предусматривающая наказание за насилие над детьми, за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"). Она предусматривает наказание, вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.



"Нужно ужесточать требования по вопросам безопасности, насилия, я думаю, все с этим согласятся. Мы сейчас изучаем международную практику. Преступная халатность родителей, недосмотр за детьми, заканчивается тем, что дети лишаются жизни. Это же недопустимые вещи. Сейчас большая группа с этим работает", - сказала Загипа Балиева.



По словам депутата Мажилиса, к Новому году документ будет направлен в Парламент. Всего же готовится 3 законопроекта: социальный блок, блок, ориентированный на судебно-правовую сферу, а также блок по предпринимательству и экологии. Загипа Балиева считает преждевременным говорить о конкретных наказаниях за различные правонарушения в отношении детей, но сказала, что это могут быть, как меры административного, так и уголовного характера.



Представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РК Юрий Оксамитный пояснил, что под насилием в отношении детей следует считать не только физический контакт (подзатыльник, удар, суровое наказание), но и психологическое воздействие (оскорбление, грубость).



Кроме того, в Казахстане предлагают ввести семейные суды.



"Я приветствую это, - сказала Загипа Балиева. - Сейчас разводы рассматриваются в судах общей юрисдикции, рассматриваются очень быстро и не решаются вопросы имущественные, вопросы места жительства детей. Потом начинаются проблемы - женщина бегает с назначением алиментов, потом начинают определять, где будет ребенок. Семейные суды будут рассматривать эти вопросы вкупе. При решении развестись, суд должен, во-первых, включить все медиативные формы. Если уже невозможно сохранить семью, только тогда будут рассматривать. Потому что каждому ребенку нужна семья. А если это просто невозможно, то будут не только расторгать брак, но и рассматривать имущественные права детей, определять место жительства, время посещений с позиции прав ребенка".