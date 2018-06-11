Арестован вице-президент АО "Кедентранссервис"

Арестован вице-президент АО "Кедентрансервис" Галым Муканов, передает Tengrinews.kz. Также задержан еще один сотрудник компании - Дулат Уваев. В пресс-службе суда Астаны подтвердили информацию о том, что в отношении них применена мера "содержание под стражей".



"Постановлением суда № 2 Есильского района Астаны от 8 июня 2018 года в отношении Муканова Галыма Каскербаевича и Уваева Дулата Сериковича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, то есть до 6 августа 2018 года", - сообщили в пресс-службе суда.



Согласно данным, опубликованным на официальном сайте АО "Кедентранссервис", в разные годы Галым Муканов работал начальником управления организации закупок и мониторинга договоров данной компании, был исполняющим обязанности исполнительного директора. В 2014 году стал исполнительным директором по закупкам. В феврале 2017 года Муканов стал вице-президентом по обеспечению производства АО "Кедентранссервис".



Согласно информации, размещенной на сайте АО "Кедентрасссервис", Дулат Уваев является начальником управления организации закупок и договорной работы.



АО "Кедентранссервис" является оператором логистических терминалов. В пресс-службе компании пока не комментируют информацию о задержании.



Напомним, 6 июня этого года руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла сообщил о задержании лиц среди руководства компании квазигосударственного сектора.



"Не буду наперед идти, освещать. В квазигосударственном секторе большие руководители. В ближайшие дни это все будет освещено в СМИ. При получении крупной взятки. Сегодня буквально это произошло", - сказал ранее Шынгыс Кабдулла в ходе пресс-конференции. Он отказался озвучивать имена задержанных, так как проводятся следственные действия.



По данным Нацбюро, за пять месяцев в Астане зарегистрировано 123 коррупционных преступления. К ответственности привлекаются 32 человека, из них 15 первых руководителей госорганов, в том числе и пять руководителей республиканского значения. По данным главы столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции, за пять месяцев установлен ущерб порядка четырех миллиардов тенге.