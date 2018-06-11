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Входную дверь конфисковали у жительницы Костаная за коммунальные долги

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Входную дверь конфисковали у жительницы Костаная за коммунальные долги
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Женщина задолжала за отопление и горячую воду почти полмиллиона тенге.

У жительницы Костаная конфисковали входную металлическую дверь. На такие меры коммунальщикам пришлось пойти из-за полумиллионного долга, сообщает kstnews.kz. Как отмечает издание, больше юристам и описывать в квартире было нечего.

"Наши рабочие сняли железную дверь. Теперь выставим её на торги. И за счёт реализации хоть какой-то долг спишем. Хозяйка жилья написала расписку и пообещала хоть понемногу, но начать погашать долг, который у неё с 2001 года. Пока же женщине придётся пожить с одной деревянной дверью, так что запираться от непрошеных гостей ей есть чем", - рассказал юрист ГКП "КТЭК" Асылбек Нурмухамбетов.

В эти дни, накануне начала нового отопительного сезона, сотрудники "КТЭК" еще больше ужесточили меры борьбы с должниками. Аким области поставил задачу перед коммунальщиками - войти в осень если не с чистым листом без долгов, то хотя бы существенно его сократить.

Напомним, на прошлой неделе за долг в 114 тысяч тенге у владельца изъяли автомобиль "Ауди".
Источник: bnews.kz
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