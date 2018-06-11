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О негласной команде полицейским рассказали в МВД

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 17:07
О негласной команде полицейским рассказали в МВД
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В МВД пообещали не задерживать людей в состоянии легкого алкогольного опьянения, не представляющих опасности для общества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вообще в праздники мы всегда даем негласную команду, если есть возможность, человека не доставлять все-таки. Всякое бывает. Если он сам не представляет угрозу даже в нетрезвом состоянии для кого-то, либо мы не боимся, что он станет жертвой преступления, то мы стараемся в эти дни не задерживать людей", - сказал глава Комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха на брифинге СЦК.

Лепеха признал, что ряд подобных задержаний имел место ранее.

"Если человек в легкой степени опьянения не нарушает общественный порядок, то мы его задерживать не имеем права. Такие факты есть, мы привлекаем сотрудников к ответственности. В обязательном порядке у нас будут работать наши патрули комендантские из числа сотрудников, которые будут следить за нашими сотрудниками. Мы постараемся проконтролировать, чтобы таких эксцессов не было", - заверил глава КАП.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Satuk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:11
Сы-па-аа-сибо за понимание! Ик! tost
 
 

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