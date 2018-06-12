Вывозить бомжей из Астаны во время празднования 20-летия столицы не будут – МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха рассказал, что лиц без определенного места жительства в период празднования 20-летия Астаны поместят в Центр социальной адаптации, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Об этом он сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



"Что касается лиц без определенного места жительства. У нас есть приемник-распределитель. Если человек не имеет документов и подлежит помещению с целью установления личности, то он естественно будет помещен", – заявил Лепеха.



Как заверил главы КАП МВД РК, вывозить за пределы Астаны лиц без определенного места жительства никто не будет.



"Каких-то там вывозов на самолетах, на поездах, как я помню, во время EXPO-2017 обсуждалось, такого ничего не будет", – пояснил Лепеха.