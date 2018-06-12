«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Июня
+24...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.8 KZT
  • €1 = 393.48 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вывозить бомжей из Астаны во время празднования 20-летия столицы не будут – МВД

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 07:11
Вывозить бомжей из Астаны во время празднования 20-летия столицы не будут – МВД
Фото: inform.kz
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха рассказал, что лиц без определенного места жительства в период празднования 20-летия Астаны поместят в Центр социальной адаптации, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Об этом он сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

"Что касается лиц без определенного места жительства. У нас есть приемник-распределитель. Если человек не имеет документов и подлежит помещению с целью установления личности, то он естественно будет помещен", – заявил Лепеха.

Как заверил главы КАП МВД РК, вывозить за пределы Астаны лиц без определенного места жительства никто не будет.

"Каких-то там вывозов на самолетах, на поездах, как я помню, во время EXPO-2017 обсуждалось, такого ничего не будет", – пояснил Лепеха.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:05
Aktau Open Fest bolmaıtyny ókinishti.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика