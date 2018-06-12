Вывозить бомжей из Астаны во время празднования 20-летия столицы не будут – МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха рассказал, что лиц без определенного места жительства в период празднования 20-летия Астаны поместят в Центр социальной адаптации, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Об этом он сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
"Что касается лиц без определенного места жительства. У нас есть приемник-распределитель. Если человек не имеет документов и подлежит помещению с целью установления личности, то он естественно будет помещен", – заявил Лепеха.
Как заверил главы КАП МВД РК, вывозить за пределы Астаны лиц без определенного места жительства никто не будет.
"Каких-то там вывозов на самолетах, на поездах, как я помню, во время EXPO-2017 обсуждалось, такого ничего не будет", – пояснил Лепеха.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.