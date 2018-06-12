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Как фотографии казахстанских телеведущих помогают мошенникам обманывать людей

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 08:26
Как фотографии казахстанских телеведущих помогают мошенникам обманывать людей
Фото из открытых источников
Злоумышленники выманивают деньги у доверчивых граждан через смс-рассылки, прикрываясь именем одной из крупных торговых сетей и фотографиями ведущих Первого канала Евразия, сообщает 1tv.kz.

Мошенники активно пользуются доверчивостью интернет-пользователей и жаждой некоторых получить много, не отрываясь от дивана. Совсем недавно злоумышленники, скрываясь под брендом известной торговой марки, предложили казахстанцам принять участие в опросе и «выиграть» дорогой мобильник, либо сорвать солидный денежный куш. Причем подарок гарантирован, а для получения заветного приза просят "немного заплатить" и переслать символическую плату на карту. В представительстве компании комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что уже ищут аферистов. Юрист Толеген Балтанов уверен: это чистой воды мошенничество. В уголовном кодексом за подобные действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

"Люди оплачивали с карты 800-900 тенге. Здесь должно быть озабочено то юридическое лицо, от имени которого производится рассылка. Большие убытки компания несет, когда происходят такие вещи. Я призываю граждан к тому, чтобы с этим бороться, обращаться с заявлениями, требовать привлечения к уголовной ответственности виновных лиц", – говорит юрист Толеген Балтанов.

В продвижении рекламы все средства хороши считают некоторые на руку предприниматели. Некоторые используют даже персональные данные людей без их согласия и ведома. Ведущая рубрики "112" Первого канала Евразия Бакытгуль Окасова узнала от друзей, что в интернете опубликована ее фотография из социальных сетей. А под снимком описание чудодейственного лекарства от всех болезней и ссылка на расчетный счет.

"Я была удивлена. Начала искать информацию про компанию, в интернете ничего не было про нее написано. И потом я поняла, что в суд в принципе бесполезно обращаться. Я решила на своей странице в Инстаграмм опубликовать эту фотографию. Под ней я написала, что это фейк и к этой организации отношения я не имею", - комментирует ситуацию Бакытгуль Окасова.

Правозащитники уверены: в таких случаях можно и нужно немедленно обращаться в суд.

"Если я не согласен, чтобы мое изображение распространялось, я вправе запретить это делать. В случае, если такое нарушение происходит, я вправе требовать защиты его в суде, вправе требовать удаления моего изображения, и вправе требовать выплаты мне компенсации", – объясняет юрист Толеген Балтанов.
Источник: kazpravda.kz
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