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Россия выразила недовольство Казахстану в связи с использованием США портов Курык и Актау

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Россия выразила недовольство Казахстану в связи с использованием США портов Курык и Актау
Фото из открытых источников
Россия недовольна размещением на территории стран-членов ОДКБ блока американских лабораторий, а также перспективой появления логистической инфраструктуры США в портах на Каспии в рамках недавних договоренностей Астаны и Вашингтона по поводу транзита грузов в Афганистан. Глава МИД России Сергей Лавров 11 июня поставил эти вопросы на встрече министров иностранных дел ОДКБ в Алматы, сообщает КоммерсантЪ.

МИД России заранее обозначил повестку заседания глав МИД ОДКБ. Предполагалось, что стороны обсудят внешнеполитическую координацию в рамках ОДКБ, проблемы международной и региональной безопасности и примут заявление глав МИД ОДКБ «О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Сергей Лавров во время встреч поднял, в том числе, и наиболее чувствительные для Москвы вопросы.

Первый касается американского транзита через Казахстан в Афганистан с использованием портов Курык и Актау на Каспийском море. Договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году и официально зафиксирована во время январского визита в Вашингтон президента Казахастана Нурсултана Назарбаева. В марте казахский парламент одобрил закон «О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». А в мае Нурсултан Назарбаев подписал его.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отмечал, что в 2017 году США обратились к Астане с просьбой изменить действующий маршрут транзита в Афганистан с тем, чтобы включить в него порты Курык и Актау. Абдрахманов пояснял, что это позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее по железной дороге в Узбекистан, а затем в Афганистан.

Напомним, основной транзит грузов для операции США и НАТО в Афганистане идет через Пакистан. Однако беспрецедентный конфликт США с Пакистаном, разразившийся после того, как Дональд Трамп обвинил Исламабад в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму, а также заморозил программы помощи ему, побудил Вашингтон искать альтернативные пути транспортировки грузов.

Для Москвы договоренности союзной ей Астаны с Вашингтоном стали сюрпризом, говорит дипломатический источник. И этот сюрприз, настаивает он, неприятный.

«По оценке российских специалистов, в маршруте с использованием каспийских портов нет экономической и логистической целесообразности. Мы исходим из того, что американцам это нужно для присутствия на Каспии, чтобы здесь появилась их инфраструктура»,— пояснил дипломат.

Отдельно он отметил, что Казахстан в этом вопросе не только не консультировался с Москвой, но даже не ставил ее в известность о своих планах.

В Казахстане на это отвечают, что транзит не предполагает никакой военной инфраструктуры США и вообще это последовательная политика Казахстана. «Через Россию какое-то время тоже шел транзит в Афганистан. Затем отношения Москвы и Вашингтона изменились и все закончилось,— сказал собеседник в делегации Казахстана. — Мы же продолжаем эту работу, поскольку исходим из того, что лучше с радикалами разбираться на чужой территории, а не на нашей».

Действительно ранее и Россия и центральноазиатские республики предоставляли свою территорию для транспортировки грузов, предназначенных для контингента США и НАТО в Афганистане (в рамках так называемой Северной распределительной сети). Однако решение властей Казахстана открыть свои порты для транспортировки создает условия для прокладки нового смешанного маршрута, в ходе которого будет использована как сухопутная, так и морская инфраструктура.

После переговоров в Алматы собеседник в российской делегации сообщил, что Кайрат Абдрахманов «клятвенно заверил» Сергея Лаврова, что американские военные в портах Казахстана на Каспии не появятся. Впрочем, от перспектив появления там американцев не в военной форме Москва также не в восторге.
Источник: kursiv.kz
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Комментарии ( 1 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 09:04
Клятвенно заверил burumburum
 
 

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