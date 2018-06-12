Кому теперь доверят свои пенсии жители Казахстана

В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали, что казахстанцы будут сами решать, кто станет управлять их пенсионными активами. Детали новшества разъяснила заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева, которая выступила перед членами Общественного совета Алматы, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



"Предполагается, что у нас будут компании по управлению пенсионными активами и частные управляющие компании. Пока обсуждение этого направления ведется, премьер-министр говорил, что до конца года будет определено точно, каким образом это будет функционировать в Казахстане. Но смысл такой, что каждый человек будет выбирать себе компанию по управлению его пенсионными активами в ЕНПФ. Это ни в коем случае не возврат к частным пенсионным фондам. ЕНПФ остается единым учетным центром по пенсионным накоплениям, но у человека будет возможность выбрать управляющего пенсионными активами. Если он доверяет этой компании, готов идти на определенные риски, но получать более высокую доходность, то он выберет ее, к примеру", – сказала Сауле Егеубаева.

Она допустила, что граждане РК не сразу смогут принять решение о частном управлении.



"Этому будет предшествовать разъяснительная работа, определяться критерии для управляющих компаний, информация, которую будем доводить до населения касательно управления пенсионными активами", – пояснила замглавы правления ЕНПФ, добавив, что Нацбанком предусмотрена некая система управления рисками по пенсионным активам.



"Нацбанк производит мониторинг, анализ и реагирует. Система управления рисками в самом ЕНПФ сконцентрирована на системе управления операционными рисками. Это исключение ошибок при обслуживании клиентов при учете пенсионных активов, индивидуальных пенсионных накоплений и так далее", – сообщила Егеубаева.



По ее словам, будет также определена категория лица, в отношении которых рассматриваются вопрос о досрочном изъятии накоплений.



"В Казахстане вопрос досрочного изъятия накоплений в ЕНПФ прорабатывается, мы все изучаем, возможность такая может быть предусмотрена в случае накоплений минимально необходимой суммы для обеспечения достойной старости (для женщин считается 13 миллионов, для мужчин – девять миллионов тенге). Целевое назначение накоплений в ЕНПФ – обеспечение старости. Если человек потратит деньги до пенсии и останется без денег, это нехорошо. Но мы для лиц на опасных производствах возможность оформления аннуитетов обсуждаем, чтобы они могли раньше забирать", – отметила Сауле Егеубаева.



Напомним, с 1 июля 2018 года в Казахстане повысится пенсия, на это выделят более полутриллиона тенге. Редакция Today.kz выяснила, как именно власти увеличат ее, и каким образом теперь надо рассчитывать пенсии. Мы также узнали, на что в РК может хватить минимальной пенсии.



В адрес реформаторов пенсионной системы звучит и критика. Экс-глава существовавшей ранее Ассоциации пенсионных фондов Айдар Алибаев уверен, что сегодняшние действия ответственных за безбедную старость казахстанцев чиновников не несут в себе никакой пользы. С другой стороны, независимый финансовый аналитик Ботагоз Жуманова считает, что каждый в нашей республике должен сам позаботиться о том, как будет жить после выхода на заслуженный отдых. Копить нужно самому, уверена Жуманова.



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