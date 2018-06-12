«Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан»: Слепаков спел о ЧМ в России

Известный комик, продюсер и автор песен Семен Слепаков опубликовал новый хит, который он посвятил выступлению Российской сборной на предстоящем мундиале, передает NUR.KZ.Актуальная песня вмиг разлетелась по соцсетям. В ней автор пофантазировал на тему, что будет, если тренировать сборную возьмется не кто иной, как Рамзан Кадыров.Юморист прошелся и по подготовке к самому чемпионату.«И вот как велели нам Дима и Вова принять Кубок мира Россия готова».А также вспомнил былые грехи российских футболистов.Но с приходом Кадырова в составе сборной произошли кардинальные изменения.«Несется Жирков как сапсан, Смолов идет на таран, а Дзюба в прыжке как Тарзан»О работе самого тренера Слепаков спел так:«Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан».Тем не менее, история российской сборной на ЧМ-2018, по версии Слепакова, оказалась короткой и безрезультативной. Россия проиграла, а неунывающий Кадыров сдался.Однако Семен уверен, что новое поколение возродит российский футбол.