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«Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан»: Слепаков спел о ЧМ в России

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 10:55
«Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан»: Слепаков спел о ЧМ в России
Фото: youtube
Известный комик, продюсер и автор песен Семен Слепаков опубликовал новый хит, который он посвятил выступлению Российской сборной на предстоящем мундиале, передает NUR.KZ.

Актуальная песня вмиг разлетелась по соцсетям. В ней автор пофантазировал на тему, что будет, если тренировать сборную возьмется не кто иной, как Рамзан Кадыров.

Юморист прошелся и по подготовке к самому чемпионату.

«И вот как велели нам Дима и Вова принять Кубок мира Россия готова».

А также вспомнил былые грехи российских футболистов.

Но с приходом Кадырова в составе сборной произошли кардинальные изменения.

«Несется Жирков как сапсан, Смолов идет на таран, а Дзюба в прыжке как Тарзан»

О работе самого тренера Слепаков спел так:

«Нервно курит Зидан, когда тренирует Рамзан».

Тем не менее, история российской сборной на ЧМ-2018, по версии Слепакова, оказалась короткой и безрезультативной. Россия проиграла, а неунывающий Кадыров сдался.

Однако Семен уверен, что новое поколение возродит российский футбол.

Источник: nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:31
Keremet aıtty. Jaman yemes
 
 

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