За год казахстанские школы покинули более 12 тысяч учителей

В 2016-2017 учебном году, по данным МОН, из системы образования уволилось 11 704 учителя. В минувшем учебном году школы покинули 12 154 тысячи учителей.



В ответе на официальный запрос Informburo.kz в министерстве рассказали, как собираются удерживать квалифицированные кадры в школах.



"Министерство в целях формирования положительного имиджа педагога в обществе и социальной поддержки проводит ряд мероприятий. Ежемесячно на страницах СМИ публикуются статьи, проводятся конкурсы – "Лучший педагог", слёт педагогов-новаторов, съезды, форумы, конференции и так далее. Ежегодно проводится республиканская педагогическая олимпиада "Талантливый учитель – одарённым детям", – сообщили в МОН РК.



В конкурсе "Лучший педагог", который проводят с 2012 года, уже приняли участие 27 556 учителей. За это время денежное вознаграждение получили 304 педагога системы дошкольного и среднего, технического и профессионального образования. Размер вознаграждения 1000 МРП. В 2018 году 1 МРП равен 2405 тенге.



Чтобы привлечь в профессию новые кадры, в 2004-2017 годах на педагогические специальности выделили 5100 грантов.



В МОН РК упомянули и о надбавках за преподавание по обновлённому содержанию и квалификационные категории. Для осуществления этих доплат при уточнении республиканского бюджета выделили 67 млрд тенге. Надбавку в 200% от базового должностного оклада (35 394 тенге) получили учителя физики, химии, биологии и информатики, преподающие на английском языке.



В казахстанском профсоюзе работников образования и науки считают, что повышение зарплат учителям – самый больной вопрос для них.



"Зарплата – это самое главное. Остальные вопросы сами по себе отпадут. Хорошую зарплату дай, и тогда можно будет спрашивать с учителей, как они учат. Тогда будет жёсткий конкурс!" – отметила председатель профсоюза Майра Амантаева.



Она выразила сожаление, что учителям сложнее повысить зарплату, нежели представителям реального сектора экономики. Там руководители крупных предприятий заключают отраслевое соглашение или коллективный договор с профсоюзом. А учителям закладывают деньги в республиканском бюджете, который проходит очень долгий путь.



"В 2008-2011 годах вообще не поднимали зарплату педагогам. Нам приходилось просить, собирать подписи, обращаться к каждому депутату, чтобы они подняли проблему учителей. Потому что была инфляция, цены повысились, а зарплата осталась прежней. В итоге мы уже определили день акции протеста. Но Правительство тогда село с нами за стол переговоров, 19 встреч с нами провёл Карим Кажимканович (Масимов, бывший премьер-министр. – Авт.). В итоге тогда повысили базовый должностной оклад (БДО) с 8000 до 17 695 тенге", – вспоминает Майра Амантаева.



Однако с тех пор прошло семь лет. В 2016 году учителям повысили БДО на 29%. А это, по словам председателя профсоюза, копейки, которые даже не покрыли уровня инфляции.



"Министр (Сагадиев. – Авт.) сам тоже хочет повысить зарплату. Думаете, он не заинтересован? Вице-министр Бибигуль Асылова тоже решала этот вопрос. Разговаривали с министром финансов. Рабочие комиссии заседали. После этого 67 млрд тенге выделили. А их не хватит на всех. Что делать? Тогда давайте качество образования повышать! На 30% решили повысить зарплату тем, кто преподаёт по обновлённому содержанию", – сказала Майра Амантаева.



В качестве примера последствий существующей проблемы она привела Латвию – там, по её словам, в прошлом году ни один абитуриент не выбрал педагогическую специальность из-за маленькой зарплаты.



"Зачем пять лет учиться и получать мизерную зарплату? Лучше в две смены полы помыть и такую же зарплату получить. А это же очень чревато. Завтра будет пустота – это самое страшное. Образование всегда созвучно с политикой, культурой и историей. Самая главная задача профсоюза сейчас – добиться повышения минимальной зарплаты, которая сегодня составляет 28 000 тенге", – сказала Майра Амантаева.



Ещё одной проблемой для учителей стали объём и содержание базы тестов в аттестации. Об этом говорила и депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Сдать тест по методике преподавания для учителей, как она отметила, сейчас большая проблема, потому что в нынешнем виде она зачастую диаметрально противоположна той, что была до реформ в образовании. И для того чтобы её освоить, нужно время. Учителям же дали на это всего два месяца. Первый этап прошёл в конце мая 2018 года. Второй завершится 31 июля.



"В Национальном квалификационном тестировании, проведённом 26 и 28 мая, приняли участие 56 910 учителей. Из них 36 272 (63,7%) учителя набрали пороговый балл и их допустили ко второму этапу. Новую систему аттестации педагогических работников обсудили с учёными, учителями-практиками, методистами, советами директоров общеобразовательных школ, представителями НПО, депутатами Мажилиса Парламента РК", – сообщили в МОН РК.



Учителям, прошедшим аттестацию по новой системе, установят доплату от 30% до 50%.



"На подготовку, возможно, дали мало времени. Но ведь выделенные 67 млрд тенге надо освоить, иначе они уйдут обратно. Те, кто пройдёт этапы аттестации до 31 июля, с 1 сентября уже получат доплаты. Это в интересах самих учителей. Поэтому надо немного сосредоточиться, подготовиться. Нужно воспользоваться моментом. Новые правила аттестации мы поддерживаем, но министерству нужно больше разъяснительных работ среди учителей проводить", – сказала главный специалист и правовой инспектор труда профсоюза Райхан Кедербаева.



"Не так страшен чёрт, как его малюют, – добавила Майра Амантаева. – Это вопрос не одного дня. Любой профессионал должен повышать сам свой уровень постоянно. Сейчас вся необходимая литература есть в интернете".



Обновлённое содержание образования – один из чувствительных и обсуждаемых вопросов в обществе сегодня. Многие учителя считают это "заколачиванием системы образования", жалуясь на то, что уровень знания школьников упал на 50%. В МОН РК считают, что такое изменение показателей является ожидаемым. Потому что для этой реформы, как и "для любой инновации, требуется определённый адаптационный период на стабилизацию ситуации".



"Наблюдаемое снижение качества знаний учащихся, возможно, связано с недостаточностью опыта и необходимых практических навыков у учителей, большинство из которых сами обучались в школе и высшем учебном заведении при традиционной системе оценивания. Также могла повлиять необходимость применения критериев, обеспечивающих оценивание не только знаний учащихся, но и навыков", – сообщили в МОН РК.



В профсоюзе эту реформу в образовании считают нужной и своевременной. Но и здесь нужна хорошая разъяснительная работа на местах, которой сейчас недостаточно.



"Это закономерный процесс, что часть педагогической общественности поддерживает, а часть нет. Все эти изменения проводят для блага детей. Надо работать над собой. Совершенствовать свои знания в свете сегодняшних требований", – сказала Райхан Кедербаева.



23 мая депутат Мажилиса Ирина Смирнова зачитала обращение более 1000 казахстанских учителей, которые устали от реформ в образовании.