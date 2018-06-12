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Это последнее слово – Сагинтаев об ответственности министров перед Назарбаевым

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Это последнее слово – Сагинтаев об ответственности министров перед Назарбаевым
Фото: ©Арман Мухатов
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал министров за низкую эффективность расходования бюджетных средств, передает корреспондент Today.kz.

Как отметил глава правительства, в стране зафиксирован экономический рост в сферах сельского хозяйства и промышленности. Однако в отрасли строительства, по словам Сагинтаева, средства расходуются неэффективно.

"Бахыт Турлыханович (министр финансов Султанов – Прим. автора), по итогам шести месяцев у тех, у кого будет неисполнение, средства будут возвращаться. По развитию сельского хозяйства мы изыскиваем средства, по кредитованию экономики мы также рассматриваем имеющиеся ресурсы", – сказал Сагинтаев.
По словам главы кабмина, порядка 100 миллиардов тенге не работают на экономику. Бороться с неосвоением планируют радикально – средства будут изыматься и перенаправляться в другие отрасли и проекты.

"Мы будем их изымать и направлять на необходимые отрасли. Акимы по своим отраслям несут ответственность. В экономике должен быть рост. Когда отчитываемся, говорим, что все хорошо выполняется – это не должно забываться. Это последнее слово – по итогам полугодия неосвоенные средства будут направлены в другие сферы, сами будете нести ответственность перед народом и Главой государства", – сказал Сагинтаев.

Ранее в ходе заседания правительства премьер-министр сообщил о рисках недоосвоения заемных у международных банков средств. В частности, из-за долгих согласований проектов с госорганами тормозится строительство дорог.
Источник: today.kz
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