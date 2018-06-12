Данияр Акишев рассказал об инфляции в Казахстане

АЛМАТЫ, 12 июн — Sputnik. Инфляция за пять месяцев текущего года составила 2,4%, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года, рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.



В ходе своего выступления на заседании правительства главный банкир страны отметил, что годовая инфляция в мае замедлилась до 6,2% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Таким образом, уровень инфляции соответствует целевому коридору на 2018 год — 5-7%.



"Наблюдается снижение инфляционных ожиданий. По результатам опроса населения в мае количественная оценка ожидаемой на год вперед инфляции находится на уровне 6%, снизившись со значения 7,1% в начале года и с 6,3% в апреле", – сказал Данияр Акишев.



По его словам, замедление инфляционных процессов и оценки по сохранению данной тенденции в среднесрочной перспективе являются важными условиями снижения базовой ставки, которая была снижена с начала года четыре раза — с 10,25% до 9%.



Вместе с тем Акишев отметил, что в текущем году курс нацвалюты менялся в диапазоне 318,3-334 тенге за 1 доллар США, незначительно ослабнув с начала года на 0,4% — до 333,8 тенге за доллар.



Общие международные резервы составили более 90 миллиардов долларов.

