"Человек-паук" в Актобе: парень взобрался на 25-этажное здание

В Актобе парень без страховки взобрался на самое высокое здание города, передает корреспондент Tengrinews.kz.27-летний гость города - житель Уральска - залез по балконам на 25-этажное здание дома.Три дня назад видео с подписью "Человек-паук из Актобе" появилось в Сети и вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей. Одни считают, что трюк, который проделывает парень, - неоправданный риск, другие - что таким образом он подает опасный пример молодым людям.Сам герой видео Азамат Суйнишев рассказал, что видео было снято в прошлом году, но выложили в Сеть его недавно."Мы снимаем, но выкладываем не сразу, а через полгода-год, чтобы не было шума. Видео было снято в 4 утра специально, пока все в городе спали. У меня вообще ничего не было, никаких приспособлений, страховки. Впервые увидел это здание в 2015 году, потом готовился два года, рассчитывал все. Я считал, с первого по десятый этаж я взобрался за 2,5-3 минуты, потом отдыхал. Руки устали очень тогда. Дальше старался отдыхать через каждые 2-3 этажа. Сколько точно времени ушло, чтобы добраться до 25 этажа, не могу сказать. На видео видно, что когда я начинал взбираться, было темно. А на последних этажах уже рассвело", - вспоминает Суйнишев.Отметим, что Азамат простой рабочий, работает вахтовым методом. По его словам, для него экстрим как воздух, но он не призывает никого повторять за ним, потому что это опасно."Я стараюсь не обращать внимания на негативные комментарии. В полной версии ролика на YouTube указываю, что нельзя повторять это без подготовки, что это опасно. Подобное практикуют за рубежом, в той же России. У нас люди не очень понимают. Я же никого не призываю. Но для меня это как воздух. Поддерживаю форму. Страх есть, конечно, перед каждым трюком. Я совмещаю паркур и каскадерские трюки, занимаюсь этим уже давно. В детстве насмотрелся фильмов с Джеки Чаном и очень хотел быть на него похожим. Меня никто не учил, никто не тренировал", - говорит Азамат.Парень также рассказал, что его приглашали в каскадерскую школу в России. Но он отказался из патриотичных соображений. И потом, у молодого человека есть большая мечта, которую он хочет исполнить и принести пользу."У меня есть цель, я хочу построить спортзал, каких нет в Казахстане. Там будет борьба, тренажерный зал, каскадерский зал, гимнастический зал и другие. Хочу, чтобы наша молодежь занималась спортом", - отметил Азамат Суйнишев.