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Паника в Кыргызстане – менингит из Казахстана "проник" к соседям

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Паника в Кыргызстане – менингит из Казахстана "проник" к соседям
© Sputnik
АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Кыргызстанцы получают сообщения в мессенджерах о "проникновении" в страну вирусного менингита из Казахстана.

"Есть достоверная информация, что менингит добрался до нас. Будьте бдительны, следите за детьми, есть реальный риск заражения. Никаких водоемов, бассейнов… избегайте сквозняков, переохлаждения, пользуйтесь антисептиками, мойте фрукты и овощи ", — цитирует распространившееся СМС агентство Sputnik Кыргызстан.

Глава отдела контроля и профилактики инфекционных заболеваний Минздрава Кыргызстана Динара Оторбаева заверила, что уровень заболеваемости в стране снизился.

"Это цикличное заболевание, которое дает вспышку раз в 15-20 лет. А людьми, которые сеют панику, должен заниматься ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности – прим.)", — прокомментировала Оторбаева.

Ранее в одном СМИ появились данные о гибели двух детей от менингита в Кыргызстане со ссылкой на консультанта пресс-центра Минздрава КР Елену Баялинову.

"Никаких пресс-конференций не было, потому что нет для этого повода. С начала года зарегистрировано 12 случаев менингита, но никто не умирал. Кто-то умышленно создает панику, и я пока не могу разобраться, кому она нужна и с какой целью это делается. Может, какую-то вакцину хотят продавать на рынке Кыргызстана, может, хотят специально дестабилизировать ситуацию или отвлечь от насущных проблем", — ответила Баялинова.

В Казахстане с начала 2018 года жертвами менингита стали 13 человек, шестеро из них − дети до 14 лет. Больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы.

В понедельник в больницу Алматы в тяжелом состоянии попал ребенок с подозрением на менингит, а в Астане менингит подтвердился у двух детей.
Источник: sputniknews.kz
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