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Минздрав призвал казахстанцев сообщать о проблемах с получением бесплатных лекарств

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Минздрав призвал казахстанцев сообщать о проблемах с получением бесплатных лекарств
Фото: liter.kz
В Министерстве здравоохранения РК попросили казахстанцев сообщать о проблемах с получением гарантированного объема бесплатных лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.

"В целях недопущения срывов лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), просим всех граждан, состоящих на диспансерном учете, не получивших бесплатные лекарства для лечения сахарного диабета, за период май - июнь 2018 года, согласно утвержденного Перечня (приказ №666), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, № поликлиники и города на электронный адрес: kf@mz.gov.kz", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 29 января 2018 года только в Астану отгрузили и распределили по медицинским организациям бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения на общую сумму 135 миллионов 411 тысяч 746 тенге.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Светик (Посетители) Сегодня, 16:39
Напрашивается вопрос, если сахарный диабет уберут из списка бесплатного лечения, как быть диабетикам? Откуда брать такие средства, чтобы покупать инсулин? Я не говорю уже про дополнительные расходные материалы, тест-полоски для крови, тест-полоски для определения ацетона.
Остается один выход, лечь и просто умереть
 
 

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