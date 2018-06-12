WhatsApp-рассылка о страшном ДТП с фурами: где это случилось

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Стали известны подробности массового ДТП, видео которого распространяют интернет-пользователи. Как сообщил портал progorodsamara.ru, на трассе под российской Сызранью столкнулись три фуры и несколько легковых автомобилей.Данную видеозапись начали распространять между собой пользователи соцсетей, утверждая, что ДТП произошло в Казахстане.Как пишет портал, авария произошла в воскресенье, 10 июня, в седьмом часу вечера в Самарской области России. В огне погибла супружеская пара. Знакомые молодых людей сообщили, что погибшие проживали в Тольятти, а в тот день ехали к родителям.Lada Priora, зажатая между фурами, от сильного удара загорелась. Огонь перенесся и на стоящие рядом большегрузы.