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WhatsApp-рассылка о страшном ДТП с фурами: где это случилось

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 17:14
WhatsApp-рассылка о страшном ДТП с фурами: где это случилось
Кадры из видео
Стали известны подробности массового ДТП, видео которого распространяют интернет-пользователи. Как сообщил портал progorodsamara.ru, на трассе под российской Сызранью столкнулись три фуры и несколько легковых автомобилей.

Данную видеозапись начали распространять между собой пользователи соцсетей, утверждая, что ДТП произошло в Казахстане.

Внимание! Данное видео может вас шокировать!

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!



Как пишет портал, авария произошла в воскресенье, 10 июня, в седьмом часу вечера в Самарской области России. В огне погибла супружеская пара. Знакомые молодых людей сообщили, что погибшие проживали в Тольятти, а в тот день ехали к родителям.

Lada Priora, зажатая между фурами, от сильного удара загорелась. Огонь перенесся и на стоящие рядом большегрузы.
Источник: Tengrinews.kz
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