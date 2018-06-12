Кто не успел провести Кадыр тун в поклонении, могут сделать это в ночь с 13 на 14 июня

Не все намеревавшиеся провести Ночь Предопределения в поклонении и молитвах, провели ее именно так. Некоторые проспали, некоторые попросили не всё, что хотели попросить, забыли. Некоторые не знали, что именно эта ночь была Ночью Предопределения и очень сожалеют об этом и спрашивают, а можно ли оставшиеся до конца Рамазана две ночи провести в молитвах и просьбах, услышит ли их Аллах или уже поздно? Ответить на эти вопросы Zakon.kz попросил главного имама Алматы Еркинбека Шокаева.



Минувшей ночью правоверные мусульмане встретили Ночь Предопределения (Ляйлятуль кадр, Кадыр тун), которая занимает особое место в исламе, ведь в эту ночь был ниспослан Священный Коран. Поэтому Всевышний Аллах указывает, что достоинства этой ночи не сравнятся с тысячами других ночей. Это возвышенная, почетная, великая, особенная ночь, в эту ночь определяется судьба всех творений на целый год и награда тем, кто провел эту ночь в поклонении, велика.



Как отметил главный имам Алматы Еркинбек Шокаев, достоинства этой ночи таковы, что даже если объединить все ночи, начиная с момента сотворения Адама, мир ему, они не смогут сравниться с Ляйлятуль кадр. Эта ночь, которая целиком посвящена Слову Аллаха - Священному Корану».



В эту ночь Всевышний видит и слышит каждого человека, который проводит ее в молитвах и просит дуа у Господа миров. Он в эту ночь принимает все мольбы просящих, поэтому многие казахстанцы не спали до утра, молились, читали Коран, просили у Аллаха здоровья, мира, покоя, счастья, защиты, победы, работу и так далее. В эту ночь между Всевышним и молящимся устанавливается особенно близкая связь, особое доверие, надежда, поэтому многие говорят Всевышнему о своих чаяниях и мечтах, обращаются к Нему с такими наболевшими просьбами и вопросами, с которыми никогда ни к кому не обратились бы и не сказали. И каждый обратившийся к Творцу человек надеется и верит, что его просьбы и мольбы будут услышаны и исполнены.



И сегодня с утра многие казахстанцы звонят друг другу, пишут, рассказывают, как провели Кадыр тун, делятся своим впечатлениями, радуются, что не спали до утра, а провели ночь в молитвах и возвеличивании Аллаха, надеясь тем самым заслужить Его милость, награду, исполнение своих заветных желаний и благих намерений. Каждый, кто провел эту ночь в поклонении, испытывает чувство глубокой удовлетворенности, одухотворенности и счастья.



Но, к сожалению, не все намеревавшиеся провести Ночь Предопределения в поклонении и молитвах, провели ее именно так. Некоторые проспали, некоторые попросили не всё, что хотели попросить, забыли. Некоторые не знали, что именно эта ночь была Ночью Предопределения и очень сожалеют об этом и спрашивают, а можно ли оставшиеся до конца Рамазана две ночи провести в молитвах и просьбах, услышит ли их Аллах или уже поздно?



Ответить на эти вопросы Zakon.kz попросил главного имама Алматы Еркинбека Шокаева.



- Всевышний Аллах всегда видит и слышит поклоняющихся и никогда не поздно обратиться к Нему со своими вопросами и дуа. Кто опоздал или не знал о Ляйлятуль кадр, могут обращаться ко Всевышнему завтра, то есть в ночь с 13 на 14 июня. Это будет 29-я ночь Рамазана, одна из его последних десяти ночей, когда был ниспослан священный Коран. Возможность Ночи Предопределения с 11 на 12 июня более вероятна, но не поздно поклоняться и завтра, завтра будет последняя нечетная ночь уходящего Рамазана. Но это не значит, что сегодня не надо поклоняться, читать дуа, молиться. Это можно делать в любое время дня и ночи и особенно в дни Рамазана.



Пусть Всевышний Аллах примет все ваши дуа и поклонения!