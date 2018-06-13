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Богатый нигериец похоронил отца в роскошном внедорожнике вместо гроба

Просмотров:493 Опубликовано: Сегодня, 07:28
Богатый нигериец похоронил отца в роскошном внедорожнике вместо гроба
Фото Jamie Pyatt News Ltd
Нигериец по имени Азубуике (Azubuike) похоронил своего отца в новом автомобиле вместо гроба, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Богатый сын решил купить для этих целей новую BMW за 66 тысяч фунтов стерлингов (около 5,5 миллиона рублей) из местного автосалона. Азубуике еще при жизни отца обещал подарить ему "быстрый" автомобиль, однако не успел. Поэтому он захотел почтить память родственника необычным способом.

Фотография с похорон получила вирусную популярность и быстро разошлась по соцсетям: многие пользователи впервые видели, чтобы вместо гроба в землю закапывали роскошный внедорожник с телом внутри. Тем не менее некоторые пользователи сети были возмущены тратой огромных денег ради похорон. По их мнению, такой суммой можно было распорядиться намного лучше.

"Если вы хорошо зарабатываете, купите машину родителям, пока они еще живы, и похороните их в приличном гробу. А это просто глупое хвастовство", – заявили комментаторы из Нигерии.

Другие назвали Азубуике безумным эгоистом.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:35
Qarajat kimdiki, sol kisiniki. Kólik alady ma, tabyt alady ma, óz yerki.
 
 

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