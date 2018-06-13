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Тучи сгущаются. Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 07:51
Тучи сгущаются. Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики
Фото из открытых источников
Угроза торговой войны между развитыми странами увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день ото дня", - цитирует Лагард Bloomberg. Это заявление глава МВФ сделала в понедельник после саммита G7 в Канаде, в работе которого она принимала участие, сообщает издание.

По словам Лагард, "самое большое и темное облако" над мировой экономикой - это риск подрыва доверия, вызванный "попытками поставить под сомнение методы ведения торговли, взаимодействия на мировой арене и работы международных организаций".

Несмотря на критику протекционизма, которая в последнее время стала с ее стороны более острой, глава МВФ не стала упоминать прямо администрацию Трампа, установившую ряд импортных пошлин, в частности на сталь и алюминий, отмечает Bloomberg.

Ранее Дональд Трамп отказался поставить свою подпись под итоговым коммюнике саммита G7 в Квебеке, выразив недовольство высказываниями канадского премьера Джастина Трюдо по поводу американских торговых пошлин.

В конце марта Вашингтон ввел ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и алюминий в размере 10 процентов, которые распространялись в том числе на традиционных партнеров США - Канаду, Индию, Японию и страны Евросоюза. В Брюсселе пообещали принять ответные меры.
Источник: Tengrinews.kz
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