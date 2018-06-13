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Самые популярные имена казахстанских политиков, которые дают детям

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Самые популярные имена казахстанских политиков, которые дают детям
Иллюстративное фото: pixabay.com
В тройку самых популярных имен казахстанских политиков, которые дают казахстанцы своим новорожденным детям, вошли Асылжан, Нұрсұлтан (Нурсултан) и Карим. За последние 2,5 года этими именами названы 1 690, 1 837 и 702 ребенка соответственно. Такие данные привели в Министерстве юстиции Казахстана в ответ на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.

Еще одним популярным именем оказалось Бауыржан. На это имя откликаются 633 мальчика. К слову, за последние десять лет в Казахстане родился 371 мальчик по имени Байбек. Из них 42 - с начала года. Казахский вариант - Бәйбек - фиксировали всего один раз за десятилетие, в 2016 году.

Не забывают казахстанцы и об Иманғали. За 2,5 года в стране появилось 612 малышей с этим именем. Другой вариант написания - Имангали - менее популярен. Своих чад им нарекли 54 родителя.

42 ребенка в возрасте до трех лет названы Бахытжанами, 256 - Бақытжанами.

За последние 2,5 года именем Ахметжан нарекли 109 малышей, Арыстанбек - 62, Танирберген -13 (Тәңірберген - 84). Именем Қасым-Жомарт назвали пять мальчиков. В стране подрастают 123 Қуандықа в возрасте 2,5 года.

Но самые редкие имена - это Қалмуханбет, Бердыбек и Габидулла. За последние 2,5 года родился всего один Қалмуханбет, так же как и Бердыбек, и Габидулла. В то же время 17 мальчиков гордо носят другой вариант имени - Ғабидулла.

Ранее приводился список имен мировых политиков, которые казахстанцы дают своим детям. Выяснилось, в Казахстане проживают один Дональд, две Терезы, два Барака, четыре маленьких Эммануэля и 24 Саддама.
Источник: tengrinews.kz
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