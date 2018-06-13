Хвалебные оды президенту запретили В Узбекистане

Современные власти Узбекистана отказались от восхваления заслуг действующего президента, передает «Озодлик».



Желание отличиться от постсоветских стран в Узбекистане привело к запрету на льстивые слова в отношении главы государства и других высокопоставленных должностных лиц.



Все началось с клипа узбекской исполнительницы, посвященному президенту Шавкату Мирзиееву.



Композицию Дильфузы Исмаиловой «Пусть будет здоров султан этой красивой земли» можно было посмотреть в YouTube. Однако спустя какое-то время ролик был удален.



В тексте песни Мирзиеев сравнивался с прекрасным султаном и тенью бога на земле.



После выхода клипа со стороны общественности обрушился шквал критики и обвинения в подхалимстве.



В итоге, чиновники решили запретить подобные явления. Теперь певцов и композиторов за это даже могут лишить лицензии.