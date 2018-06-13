Американцы по всей стране переживают за судьбу енота, забравшегося на 23 этаж небоскреба

12 июня внимание американцев по всей стране привлек енот, забравшийся на 23 этаж небоскреба по стене, напомнив человека-паука. Как сообщает издание Washington Post, произошло это в штате Миннесота. TengriMIX со ссылкой на РИА Новости делится с вами подробностями этого случая.Енот забрался по стене небоскреба в городе Сент-Пол на несколько этажей "как человек паук, и в процессе приковал внимание и испугал множество людей, следивших за ним онлайн". Потом он залез еще выше и разместился на подоконнике с внешней стороны окон. К полудню животное достигло 23 этажа (около 60 метров) и вновь остановилось на подоконнике на "передых".За его передвижениями стала следить вся страна. Телеканал CBS начал трансляцию с места событий, а прохожие, проходившие снизу, снимали животное на видео и постили в соцсетях."Выглядя как более маленькая и более волосатая версия человека-паука, енот смог пролезть почти по всему зданию, в итоге остановившись на 23-м этаже", - пишет телеканал CBS.Пользователи активно начали думать над вариантами спасения животного. Как отмечает газета, в здании не открываются окна, и енота планируют спасти уже на крыше небоскреба, куда ему еще предстоит добраться, несмотря на то, что 23 этаж последний.По данным телеканала, первым енота на стене небоскреба заметил журналист местной радиостанции, когда животное сидело на внешнем подоконнике.